El Cadastre identifica 340 immobles a Artés que no s'ajusten a l'IBI que paguen

La Direcció General del Cadastre ha comptabilitzat al voltant de 340 finques a Artés amb alteracions fins ara no registrades que en faran variar el valor, de manera que els seus propietaris podrien veure augmentat el rebut de l'IBI. Aquests canvis són fruit d'un procés de regularització cadastral que s'està duent a terme a tot l'estat per actualitzar la base de dades amb les modificacions o noves construccions fins ara no contemplades que han fet els propietaris, que en el cas d'Artés ja han començat a rebre les corresponents notificacions del Cadastre amb els nous valors.



A Artés, el treball de camp es va dur a terme al llarg del 2016, mitjançant drons i altres sistemes, que han permès prendre imatges d'àrees de les finques per identificar possibles canvis de volumetries tant en immobles rústics com urbans pels quals els propietaris fins ara no tributaven perquè no constaven en el cadastre. El que s'ha fet ara no és una revisió, sinó una inspecció per localitzar noves situacions en els immobles que requereixin una regularització per tal que els seus propietaris paguin pel que realment tenen. Són obres noves, ampliacions, reformes integrals, rehabilitacions, canvis d'usos o, per exemple, construccions de piscines que hagin alterat la volumetria de la finca o que n'hagin fet créixer el valor.



Els 340 expedients oberts a Artés es consideren una xifra «força elevada» ateses les dimensions del municipi, segons el seu regidor d'Hisenda, Isidre Falcó, i més tenint en compte que en ciutats més grans com Manresa el Cadastre tan sols hi va identificar una quarantena de finques en situació d'irregularitat (vegeu Regió7 del 10 de gener), en contrast amb poblacions com Sallent, que és el cas més sorprenent conegut fins ara a les comarques centrals, amb més de 600 immobles afectats, segons ja va explicar aquest diari en l'edició de l'11 de novembre passat. En aquell cas, el mateix Ajuntament va rebre una seixantena de notificacions d'edificis de propietat municipal, mentre que el d'Artés no n'ha rebut cap, ni se n'esperen, segons Falcó.



L'Ajuntament d'Artés es posa a disposició dels veïns per informar sobre el procés de regularització cadastral i les notificacions rebudes, contra les quals es pot al·legar. El Cadastre imposa 60 euros de taxa per a cada immoble objecte del procediment, que serien retornats en cas que les al·legacions s'acceptin. El Cadastre determinarà la base liquidable de l'IBI que tindran els immobles afectats, i que comunicarà més endavant.