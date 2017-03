La Monacàlia creix amb nous espais sobre la vida en l'època medieval

Un campament medieval, un espectacle de foc, i un espai dedicat a les mesures antigues, són algunes de les principals novetats de la Fira de l'Abat de Navarcles (la Monacàlia), que enguany se celebrarà el cap de setmana de l'1 i el 2 d'abril.



El certamen rememora l'estret vincle que Navarcles va mantenir durant prop de mil anys amb el monestir de Sant Benet, des de la seva fundació fins que va decidir desvincular-se'n i dependre directament de la corona al segle XIX. Ho fa amb espectacles, activitats al carrer i espais gastronòmics que conviden navarclins i visitants a fer un recorregut per tot aquest període, i l'edició d'enguany es presenta amb una oferta ampliada, al costat de les tradicionals representacions teatrals, ja consolidades, que es faran tant dissabte com diumenge.



L'espai gastronòmic de darrere l'ajuntament, amb la taverna i el celler monacal, repetirà la mostra d'elaboració de carn i embotit després d'una matança del porc i es farà una rostida gegant amb degustacions. A més, aquesta vegada el sopar de dissabte s'acompanyarà de l'espectacle de foc Els fills de Drako, i aquest mateix espai enguany acollirà la primera mostra de vins, amb la presència de sis elaboradors locals de vi.



La Fira també ampliarà les seves reminiscències medievals amb un campament a la plaça Aguilar, que mostrarà escenes de la vida quotidiana i militars. Mentrestant, i en col·laboració amb les escoles del poble, la plaça de Sant Valentí s'omplirà de tallers, jocs i exposicions per explicar com es mesuraven les coses en els temps en què hi havia monjos al monestir, des del pes o la llargada, fins a les monedes de l'època, entenent que és una qüestió «prou interessant i alhora poc coneguda» que pot tenir el seu espai a la fira, apuntava l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, en la presentació que es va fer ahir del programa.



La fira també acostarà el públic a la vida quotidiana d'èpoques passades amb les teatralitzacions del carrer Ample, amb escenes de fer bugada, sabó, perfums i melmelades, i enguany també matalassos. També hi haurà el corral del monestir, amb visites guiades per explicar la importància del bestiar en segles passats; espais per a activitats infantils; es farà la 18ena trobada de col·leccionistes de plaques de cava i es podrà pujar al campanar, a banda de les diverses parades d'alimentació i artesania que es podran visitar.





Tastos de cuina budista



La Fira de l'Abat inclourà com cada any el curs de cuina monacal, que s'anticipa als actes propis del cap de setmana, i que enguany es dedicarà a receptes de la cuina budista elaborades pels restaurants del poble.



El dijous 30 de març al vespre es farà l'acte central a Món Sant Benet, amb la preparació i degustació de plats inspirats en aquest tipus de cuina. En aquesta mateixa jornada, es preveu la xerrada d'un monjo que n'explicarà més detalls, tot i que a hores d'ara aquesta activitat encara s'ha d'acabar de concretar.