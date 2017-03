Mor Josep Noguera, 'Fusteret', cap dels cuiners de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós

Aquest dijous s'ha conegut la mort de Josep Noguera i Catllà, conegut com a Fusteret. Noguera, de 73 anys, era un rostre d'allò més popular a Sant Fruitós de Bages, on treballava com a xarcuter i on era el cap de colla dels cuiners de la Festa de l'Arròs del municipi. Un càrrec, aquest últim, que va recollir del seu pare i del seu avi i que actualment du a terme el seu fill Genís.

En relació al seu paper a la Festa de l'Arròs, és considerat com un dels renovadors de diversos aspectes de la festa, com per exemple la creació de l'arrossada infantil dedicada als més menuts.

Noguera també va ser un destacat professional en el camp de la xarcuteria, motiu pel qual va ser reconegut com a mestre artesà en aquest àmbit per la Generalitat de Catalunya.

Molt vinculat a la vida social del poble, va ser, entre altres, jugador al Fruitosenc, cantaire a l'Agrupació Coral i actor amateur amb el grup Montpeitan's i en els Pastorets de Sant Fruitós, dels quals és definit per molts com un dels puntuals. També va ser regidor de Festes de l'Ajuntament fruitosenc a la dècada dels 70 en l'executiu del batlle Ignasi Torra.

El funeral per Josep Noguera es farà aquest proper dissabte a les 11 del matí a l'església parroquial de Sant Fruitós.