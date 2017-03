Santpedor posa en marxa el primer pressupost participatiu

Santpedor ha posat en marxa la seva primera experiència de pressupostos participatius, amb una partida de 20.000 euros i quatre projectes presentats per part de l´equip de govern entre els quals els ciutadans podran fer la seva elecció. En aquests moments, hi ha oberta una exposició a la biblioteca per donar a conèixer a fons quines són les 4 propostes i quin serà el sistema de votació previst. En concret les propostes plantejades són redactar un projecte per recuperar la Font de les Escales i fer-la visitable; crear una zona d´estacionament per a autocaravanes a l´entrada del poble; instal·lar un punt d´informació interactiu a la plaça Gran i destinar un espai per a gossos, on aquests puguin fer les seves necessitats.

Podran votar les persones majors de 16 anys o que es compleixen en el decurs d´aquest 2017 (nascuts el 2001). Per poder votar presencialment caldrà mostrar el DNI. En cas de tenir NIE, s´haurà d´acompanyar amb un volant d´empadronament vigent.

El sistema de votació serà presencial i per correu electrònic. Es podrà votar una única proposta de les 4 que es presenten. Per votar de manera presencial es col·locarà una urna a partir del dia 18 d´abril i fins al divendres 28 del mateix mes en horari d´obertura al públic, a dos punts, l´ajuntament i la biblioteca.

També es podrà votar per correu electrònic. Per això caldrà entrar a la pàgina de participació ciutadana del web, omplir el formulari i enviar a spdr.participacio@santpedor.cat especificant quin dels quatre projectes es vol tirar endavant.

L´Ajuntament de Santpedor realitzarà un llistat manual amb el registre per DNI de les persones que votin. El recompte de vots es portarà a terme el dia 2 de maig del 2017 a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Santpedor. Es farà en directe el compte de les votacions presencials i la validació de les votacions enviades per correu electrònic.