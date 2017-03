El producte ecològic creix, però tot just sedueix un de cada quatre consumidors

El mercat ecològic en el sector de l'alimentació creix a l'estat espanyol a un ritme anual del 17 %, però a hores d'ara només un de cada quatre consumidors està disposat a pagar més per aquest tipus de productes, més cars que la resta. Així es desprèn d'un informe sobre les preferències i hàbits dels consumidors, de la consultora especialitzada en estudis de mercats Kantar Worldpanel, que es va presentar ahir a Món Sant Benet, en la primera trobada sectorial sobre producció d'aliments ecològics de la Fundació Catalunya-La Pedrera, amb 250 professionals.



A partir de l'estudi i de les diverses ponències de la jornada, es desprèn que el producte ecològic està de moda i tot indica que té futur, però a hores d'ara encara és residual en el mercat alimentari (no arriba a l'1 % de tota l'alimentació). Aquest dèficit es deu, en gran part, al fet que només una de cada dues persones sap explicar per què el producte ecològic és millor que el convencional. Joan Riera, de la consultora que ha fet l'estudi, va defensar la importància de millorar la comunicació «per explicar a la gent per què és millor comprar producte ecològic», posar-li les coses fàcils per reconèixer-lo i cuidar el preu.





Una via per a la pagesia



Durant l'acte, la directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Marta Lacambra, va fer valer el producte ecològic i el de proximitat, que no sempre van associats. Va dir que a Catalunya «hi ha una voluntat de consumir producte de proximitat perquè s'associa al fet de generar una economia propera, però hi ha un gran camí per recórrer quant al producte ecològic perquè és confús i complicat per raons d'estacionalitat». Va dir que saber combinar bé els dos conceptes «seria una bona manera de donar una alternativa a la pagesia catalana».