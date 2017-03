El radar dels Comtals, a la C-55, porta una allau de multes als veïns dels pobles del Bages sud

El radar situat al quilòmetre 25,5 de la carretera C-55, a l'alçada del barri dels Comtals (entre Castellgalí i Manresa), s'ha convertit aquests dies en un malson en forma de pluja de multes per als conductors més habituals d'aquesta carretera. Molt especialment per als veïns de les poblacions del Bages sud, que són dels que utilitzen aquesta via amb més assiduïtat per desplaçar-se fins a Manresa o el seu entorn. Tot i que el Servei Català de Trànsit no dóna xifres i no ha confirmat ni desmentit que hi hagi hagut un increment de l'activitat sancionadora en aquest punt, a través dels serveis de Cor-reus de les poblacions d'aquesta zona, com ara Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí, es constata que, aproximadament, des de fa un mes cap aquí s'ha produït una eclosió de multes i que, pel que els han transmès els usuaris que les han hagut d'anar a recollir (són certificades i, en molts casos, les han d'acabar anant a buscar a les oficines), en un percentatge majoritari corresponen al radar dels Comtals (i en alguns casos, als situats a la C-58, a Vacarisses).



A l'oficina de Sant Vicenç hi havia dijous desenes de comunicacions de trànsit pendents de ser recollides, i a Castellgalí, el carter n'ha distribuït més d'un centenar les últimes tres setmanes, segons va confirmar ahir l'alcalde, Cristòfol Gimeno. Segons ha pogut saber Regió7, hi ha conductors de Sant Vicenç que en pocs dies de diferència ja n'han rebut fins a cinc, que es van captar entre els mesos de desembre i gener.



Aquest radar, situat just després del pont que connecta amb els Comtals en sentit Manresa, està ubicat en un tram on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h. Per tant, s'activen sancions a partir dels 88 km/h (hi ha un marge del 10% sobre la velocitat permesa). És un radar fix que ja fa anys que està instal·lat, però el Servei Català de Trànsit admet que molts d'ells estan buits per fer un efecte dissuassori, i que en tot cas s'activen durant alguns períodes. Les mateixes fonts no han volgut, però, precisar si en aquest cas hi ha hagut una activació recent d'aquest aparell, que en poc temps hauria ocasionat aquest elevat nombre de multes tramitades. L'alcalde de Castellgallí, una de les poblacions més directament afectades, manifestava amb indignació que, «admetent que els límits de velocitat s'han de respectar, en aquest tram de carretera que ja ens castiga prou sembla que es practiqui la caça i captura».