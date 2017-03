Les ADF amplien la videovigilància al bosc amb noves càmeres a Calders

La videovigilància per detectar incendis forestals als boscos del Bages i el Moianès es va estenent pel territori. L'ADF Quercus preveu instal·lar les properes setmanes dues noves càmeres de contol que s'afegiran a les dues que ja va estrenar el febrer passat a Sant Feliu Sasserra com a prova pilot a tota la Catalunya Central. En aquest cas, s'ubicaran al turó del Puig, al terme de Calders, i no es descarta que, per la seva banda, l'ADF que agrupa Artés, Calders i Monistrol de Calders aprofiti aquesta mateixa infraestructura per col·locar-n'hi més, i d'aquesta manera poder cobrir també part del seu propi territori.



Les dues noves càmeres de l'ADF Quercus (que agrupa els voluntaris dels municipis de Sant Feliu, Avinyó, Santa Maria d'Oló i l'Estany) agafaran un angle de 118 graus cadascun, igual que les dues que ja es van instal·lar a Sant Feliu, «però la visió serà més àmplia perquè estaran en un punt més elevat», explica Santi Montsech, membre d'aquesta ADF. A més, tindran una millor resolució per a les imatges captades amb zoom, perquè s'amplia de 2 a 4 megapíxels.



Els aparells s'instal·laran sobre el dipòsit d'aigua de Calders, on ja hi ha l'antena que fa de repetidor per a les ADF del Bages, de manera que podran aprofitar el corrent elèctric que ja hi arriba. Així mateix, també es podrà tibar el senyal de Wi-Fi d'algun edifici municipal proper, i per al qual l'Ajuntament ja hauria donat permís. Amb aquestes noves instal·lacions, sumades a les dues càmeres ja existents, l'ADF Quercus tindrà coberta la pràctica totalitat dels termes de Sant Feliu, Avinyó i Santa Maria d'Oló, i tan sols quedaran pendents algunes zones de l'Estany. La idea és instal·lar dues càmeres més en aquest municipi, però sense data: «serà econòmicament més complicat perquè a l'emplaçament de l'Estany no hi ha corrent ni hi arriba la Wi-Fi», diu Montsech, de manera que s'hi hauran de posar plaques i acumuladors de corrent.



Per la seva banda, el president de l'ADF d'Artés, Calders i Monistrol, Just Serra, ha explicat que l'associació estudia aprofitar les instal·lacions de Calders per disposar de les seves pròpies càmeres (serien les primeres d'aquesta ADF), que cobririen bàsicament el terme d'Artés, però també part dels de Calders i Monistrol. Més endavant ja es col·locarien altres càmeres en altres punts, apunta Serra.





Les primeres càmeres, a prova



Les dues càmeres de Sant Feliu Sasserra només fa un mes i mig que es van instal·lar, i si bé en aquest temps no se n'ha hagut de dependre perquè no s'ha declarat cap incendi, la seva utilitat ja s'ha pogut posar a prova amb les diverses cremes controlades que els Bombers de la Generalitat han dut a terme a la zona, «i el balanç és positiu», explica Montsech.



De tota manera, la seva eficàcia serà ara incrementada amb la instal·lació de les dues noves càmeres de Calders, perquè «entre unes i altres es disposarà d'una visió triangular (des de dos punts diferents), que ajudarà a ubicar geogràficament amb més precisió una columna de fum.