Sant Fruitós inaugura diumenge la plaça de l'Onze de Setembre amb el cobert reformat

Sant Fruitós de Bages ja té a punt l'esperada plaça de l'Onze de Setembre, que obrirà al públic demà, tot i que no en preveu fer la inauguració oficial fins diumenge. Aquest nou espai, que s'ha urbanitzat al centre del poble, es concep com la futura plaça de la vila, i també estrenarà les reformes del cobert de la màquina del batre, ara totalment impermeabilitzat.



La plaça ocupa un ampli espai a tocar de la carretera de Vic, i s'ha condicionat amb un disseny en forma d'amfiteatre, amb el cobert com a equipament escènic. A més, s'han pavimentat els recorreguts d'accés, s'han enjardinat diversos àmbits, s'ha instal·lat mobiliari nou, i s'ha millorat l'enllumenat. També s'ha intervingut el cobert del batre per mirar de solucionar definitivament els problemes de degoters que tenia.



Demà, la plaça ja s'obrirà al públic i s'hi ubicarà el mercat setmanal, tal com estava previst, i el dia 2 es farà la inauguració amb diverses activitats a partir de les 11 i durant tot el matí. Més enllà dels actes institucionals, l'elenc teatral dels Pastorets posarà en escena l'espectacle El tracte de la Màquina del batre, i també hi haurà la presència dels gegants de Sant Fruitós i castellers, amb els Salats de Súria; la Batukada Shangó i els tabalers Asmodaics i Golatiers, i la Banda Unió Musical del Bages i els alumnes de l'escola Municipal de Música Navarcles-Sant Fruitós posaran punt final als actes. Tanmateix, la inauguració no s'acabarà fins que no s'hagi ofert l'espectacle de carrer El petit Lilo i un vermut.