Veïns de Navàs i Sallent no tenen servei de Movistar des de fa dos dies

Abonats de Movistar dels municipis de Navàs i Sallent estan pràcticament sense servei de telefonia mòbil des de dissabte. Segons han explicat veïns de tots dos municipis, només es detecta cobertura en punts molt determinats de la població o el servei funciona de manera molt intermitent, com per exemple missatges de whatsapp que arriben al destinatari amb molta posterioritat al seu enviament. Usuaris de Sallent s'han començat a organitzar per reclamar per les afectacions i perjudicis que els ha suposat aquesta situació,

Fonts de l'Ajuntament de Navàs, han explicat que en el seu cas el problema estaria causat perquè a causa del temporal de la matinada de dissabte un quadre de força de telefònica (Movistar) es va cremar. Això provoca fluctuacions en la línia i afectacions en la regularitat del funcionament dels serveis de telefonia, internet i televisió, principalment al nucli de Navàs.L´Ajuntament de Navàs i nombrosos ciutadans/es de Navàs han reclamat a la companyia el restabliment del serveis, i per part del consistori una tècnica ha estat treballant per sol.licitar una solució a la companyia.

Per altra banda, al nucli i entorn de Palà de Torroella, també hi ha hagut afectacions en el servei de d'internet wifi.