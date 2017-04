Un teletac gratuït dóna accés a una ronda a Girona com la que hi ha al Bages per la C-16

Si es vol, es pot. Disposar d´un dispositiu de telepeatge senzill i gratuït per a situacions que tenen una certa excepcionalitat -com és el cas del tram amb descomptes especials que s´ha habilitat al Bages a través de l´autopista Terrassa-Manresa- és possible i té una experiència en marxa a Catalunya mateix, amb un èxit rotund.

Es tracta de la AP-7 a les comarques gironines, on s´ha habilitat un tram gratuït de 20 quilòmetres d´aquesta via de pagament, entre els peatges de Fornells de la Selva i Vilademuls, perquè faci les funcions de ronda de circumval·lació de Girona. Una mesura, per tant, que guarda moltes similituds amb la mesura de descomptes que des del gener del 2016 s´aplica a l´autopista Terrassa-Manresa, des del peatge de Castellbell-Sant Vicenç cap al nord.

En el cas bagenc és imprescindible disposar de teletac, la qual cosa obliga els potencials usuaris a gestionar-ne l´adquisició (en entitats bancàries o a la concessionària) i a pagar-ne un cost de manteniment. En el tram de Girona (batejat com a RondaGi) també cal estar en possessió d´aquest dispositiu, però hi ha ha una diferència important. En aquest cas, concessionària i administracions locals s´han posat d´acord per promoure i facilitar un dispositiu senzill i gratuït (un adhesiu) que fa la mateixa funció, específicament per a aquest tram.

L´Anna, veïna de Salt, l´utilitza «sovint». No ho fa diàriament, però sí que, com a mínim, «un parell o tres de cops a la setmana». Com ella, més de 45.000 conductors ja han recollit, bé en els peatges de Girona Sud o Nord, bé en una desena d´ajuntaments, el dispositiu RondaGi, que Autopistas, filial de la concessionària Abertis, va començar a repartir el 6 de març entre els usuaris de la ronda gironina de l´autopista AP-7. RondaGi consisteix en un adhesiu que s´ha de col·locar al parabrisa del cotxe i que, un cop instal·lat, atorga el privilegi de poder accedir a la carretera de peatge sense haver d´aturar-se a recollir el tiquet. És el teletac que funciona en totes les barreres d´entrada i sortida de la carretera des de Fornells de la Selva fins a Vilademuls. L´innovador servei funciona «sense incidències», assenyalen fonts d´Autopistas.

Els dispositius RondaGi s´han distribuït als ajuntaments de Girona, Salt, Vilademuls, Fornells de la Selva, Vilablareix, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter i Aiguaviva; també ho fa el Consell Comarcal del Gironès, amb seu a la capital. El pronòstic inicial d´Autopistas passa per entregar-ne uns 200.000 en total; tenint en compte això, fins ara se n´han repartit més d´una cinquena part, a un ritme d´uns 4.500 adhesius diaris de mitjana.

Pels carrils marcats

El dispositiu dóna dret a accedir a l´autopista pels carrils expressament marcats per la concessionària, és a dir, només aquells que incorporen un rètol lluminós amb la indicació lluminosa «RondaGi». Habitualment n´hi ha un d´habilitat a cada peatge, tot i que ja se n´ha previst una ampliació per l´èxit que està tenint l´ús d´aquesta via.

Uns 11.000 vehicles al dia –de quatre rodes, ja que les motocicletes no poden portar aquest tipus de dispostius, precisen fonts d´Autopistas– utilitzaran l´adhesiu RondaGi, i això, sobre el paper, ha de contribuir a eliminar cues en els accessos i sortides dels peatges de la ronda gironina (sobretot al de Girona Sud, al terme municipal de Salt, on les cues són habituals en hores punta).

Des de la posada en marxa del dispositiu RondaGi, a principi del mes de març, es calcula que ja és el 10% del total d'usuaris que accedeixen a la AP-7 els que ho fan a través d´aquest dispositiu per dur a terme una mobilitat interna en el tram gratuït que va des de Fornells de la Selva (al sud) fins a Vilademuls (al nord) sense haver d´aturar-se als peatges. Autopistas, companyia que forma part del Grup Abertis, habilitarà una segona via RondaGi a l´accés Girona Sud per solucionar la congestió que s´hi registra en determinats moments del dia.