El futur tanatori-crematori de Sant Fruitós de Bages podria ser operatiu a mitjan 2019

L´empresa Eternam Serveis Funeraris, l´única que s´ha presentat al concurs per a la concessió del tanarori-crematori que s´ha de construir a Sant Fruitós de Bages, preveu poder-lo estrenar a mitjan 2019. L´Ajuntament encara s´ha de pronunciar definitivament sobre l´adjudicació, però Eternam ja ha fet públiques aquest divendres al matí les línies mestres del futur equipament, que permetrà la contractació amb lloguer dels diferents serveis que oferirà a tots els operadors funeraris i usuaris externs que ho sol·licitin.

L´equipament ocuparà una àrea de 1.600 m2 construïts en uns terrenys al costat de l´actual cementiri municipal, que també haurà de gestionar la concessionària, i serà un servei «novedós i totalment integrat a la natura», segons ha explicat el director tècnic d´Eternam, Aureli Sànchez. L´avantprojecte que s´ha presentat preveu un tanatori i un crematori ubicats en una mateixa localització però totalment independitzats. El tanatori, d´una superfície de 1.350 m2 inclou un oratori amb capacitat per a 150 persones, un aplaça exterior per poder-hi estendre les cerimònies, si convé, i dues sales de vetlla amb terrassa privada, amb perspectives d´afegir-ne dues més. El crematori ocuparà un espai de 298 m2, i s´hi preveuen uns 250 serveis anuals, que preferiblement es faran de nit per reduir el seu possible impacte visual.

Espais complementaris

Més enllà de de fels funcions pròpies de vetlla i crematori, aquest equipament preveu serveis complementaris, amb l´objectiu que sigui «un centre viu», apunta Sànchez. A l´exterior s´habilitarà un Parc del Record, entès com un espai a l´aire lliure dedicat al record de persones difuntes, amb possibilitat de dipositari les cendres, o per posar-hi monòlits i plaques en record dels difunts. . També es preveu una acadèmia funerària amb aules per gestió, acompanyament del dol, o protocols; i una escola-taller per dissenyar elements per al Parc del Record.

El cost d´execució de tot el complex previst a l´avantprojecte puja a uns 2,5 milions d´euros. L´empresa confia que en el termini d´un mes es pugui adjudicar la concessió de l´obra i la seva gestió i pugui dedicar esforços en el projecte definitiu. De cara a final d´any podrien començar les obres, que haurien d´estar acabades en la seva totalitat a mitjan 2019. Tanmateix, no es descarta poder posar en servei alguns elements, donant prioritat al tanatori, tenint en compte que Sant Fruitós no en té.