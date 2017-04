Indrets del Poble Vell de Súria estrenen senyalització

Diferents indrets del Poble Vell han estat senyalitzats recentment amb el símbol d'El Camí, una ruta de senderisme cultural que passa per totes les comarques dels Països Catalans. El recorregut d'El Camí per la vila transcorre per la vora del riu Cardener, el Poble Vell i Sant Jaume fins a la sortida nord de la vila en direcció a Cardona.

El Camí és un projecte col·laboratiu que va néixer l'any 2003 amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura, la història, el paisatge i les persones de les terres de parla catalana. Actualment consta d'uns 4.750 km, amb rutes pensades per a tota mena de públics.

Súria forma part d'un dels dos trams d'El Camí a la Catalunya central. Aquest tram també passa per les poblacions de Torà, Ivorra, Sant Guim de la Plana, Guissona, Viladecavalls, Terrassa, Manresa, Solsona i Cervera.



El projecte d'El Camí compta amb la participació de moltes persones dels Països Catalans i el suport del Parlament de Catalunya, Parlament de les Illes Balears, Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears, Govern d´Andorra, Consell General dels Pirineus Orientals, Diputacions, Consells Comarcals, Consorcis, Mancomunitats i Ajuntaments.

- Més informació sobre la ruta de senderisme cultural El Camí: www.elcami.cat