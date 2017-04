Les mones, tradició i innovació a les pastisseries

Les expectatives dels pastissers són bones, aquesta Pasqua. Les mones són les protagonistes i la tradició que els padrins regalin la mona als fillols es manté ben viva. A tot Catalunya, segons el gremi de pastissers, calculen vendre unes 650.000 mones. Les clàssiques de fruita, mantega, també les de nata, trufa, ou filat... la varietat de gustos és àmplia, així com l´oferta de figures de xocolata que complementen els ous. Les estrelles d´enguany seran Frozen, els clàssics de Disney, Patrulla Canina, Gorjuss, Ladybug, Trolls, i el Barça. Figures que ja llueixen als aparadors de les pastisseries, i en algun cas en veiem d´espectaculars. Per exemple, els dinosaures, les ovelles, els lleons i els pikachus de la pastisseria El Cigne, de Manresa. Els pastissers Salvi i David Pérez, pare i fill, expliquen que «són figures fetes 100% de xocolata, amb el colorant alimentari necessari». Són figures d´autor, «on es veu la creativitat i professionalitat. Amb la millor xocolata i la millor tècnica aconseguim un bon producte. N´estem molt contents», asseguren.

La tasca artesana és ben present aquests dies als obradors de les pastisseries, són dies forts per al gremi. La major part de vendes es concentraran el diumenge i sobretot el dilluns de Pasqua, apunten Josep Bailina, del Forn d´en Pep, de Manresa, i Salvador Sobrevias, de la pastisseria Sobrevias, amb establiments a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. «La Pasqua és una diada forta per als pastissers, les tradicions es mantenen», destaquen uns i altres, però «ja no tenim la gran quantitat de comandes a l´avançada que teníem anys enrere, ja que ara la gent va més a última hora i compra sobre la marxa», comenten Salvador Sobrevias i la seva dona, Magda Vidal, responsables del negoci familiar que van obrir els pares de Salvador, Josep i Mercè, l´any 1952.

Per la seva banda, Charo Cornejo, del Forn Passeig, comparteix el mateix punt de vista: «les reserves de pastissos no es fan amb tanta antelació, i de fet això passa en totes les diades». Els pastissers coincideixen que són dies potents. Rosa M. Abadal, de La Lionesa, de Manresa, afegeix que «per Pasqua tenim molta feina però és molt agraïda, fer mones és una satisfacció, mantenim la tradició i fem i contents els nens i nenes». Infants que rebran il·lusionats la seva mona.