La nova entitat per a la protecció del Calders porta el debat a Navarcles

El debat va néixer a Moià, però la preocupació per la situació ecològica del Calders es vol traslladar a tots els municipis del Moianès i al Bages per on passa aquest riu, afluent del Llobregat. Per aquest motiu, la nova plataforma ecologista A Contracorrent, integrada per diferents organitzacions de les dues comarques, ha organitzat aquest cap de setmana a Navarcles activitats per conscienciar que cal millorar la qualitat de l'aigua. Un neguit que neix arran de l'escuma que s'acumula al riu –sobretot a Moià- i que és conseqüència de la de la incapacitat de la depuradora de Moià per tractar correctament l'aigua.



Tot i que a Navarcles no s'hi sol veure l'escuma que s'acumula en els trams de Moià, els integrants d'A Contracorrent creuen que cal portar el debat a tot el territori perquè consideren que en el municipi bagenc cal fomentar més la preocupació ciutadana per l'estat ecològic del Calders. Ahir al migdia va tenir lloc a la Cabana del Llac de Navarcles -en el parc que hi ha al costat de l'aqüífer– un debat en què van participar una vintena de persones i que, amb el títol «L'estat del riu Calders, l'aigua i els ecosistemes fluvials», es va voler potenciar la reivindicació que cal la implicació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), les administracions locals i les indústries –a part de la consciència ciutadana– per incentivar accions en defensa del riu.



En el debat van participar Pati Casanova i Pau Martorell, membres del col·lectiu ecologista la Cosa Nostra, i Marc Cerdà, ambientòleg especialitzat en aqüífers. «L'ACA es va comprometre a ampliar la depuradora i la posada en servei és prevista per al 2019, però creiem que hi ha altres aspectes a tractar. Opinem, per exemple, que calen dos col·lectors i en un que hi vagin les aigües residuals i en l'altre les fluvials, ja que ara va a parar tot en el mateix», explicava ahir Casanova.



L'actual depuradora de Moià es va construir el 1999 i llavors no es va preveure el creixement industrial del municipi, els polígons del qual acullen empreses del sector alimentari. Actualment té capacitat per tractar 1.600 metres cúbics, insuficient per als residus industrials que s'aboquen al riu.



Per als ponents, cal que l'Ajuntament de Moià sigui més dur a l'hora d'exigir a les indústries més respecte pel medi ambient i van posar de manifest les dificultats per accedir a les dades sobre la qualitat de les aigües del riu Calders. «Tot i que la problemàtica afecta el Moianès i part del Bages, tots hem d'estar atents a cada un dels nostres municipis sobre l'estat del riu perquè la depuradora és només un ajut», destacava la membre de Cosa Nostra. En l'acte també es va destacar el valor ecològic del riu Calders i es va reivindicar com un actiu del territori.