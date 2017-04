Cants, danses i ballestes a Callús

A Callús les caramelles es viuen amb molta intensitat. Durant tres dies -14,15 i 16 d´abril- l´activitat al poble és un no parar i ja fa dies que els més de 200 cantaires i balladors que hi participen assagen perquè tot surti rodó. L´activitat caramellaire es concentra el cap de setmana -Dissabte Sant i Diumenge de Pasqua-, però el tret de sortida es donarà Divendres Sant amb el darrer assaig, un sopar, i l´actuació de Miquel del Roig.

Divendres, Miquel del Roig

El concert és una novetat d´aquest any, en què s´ha optat per seguir la mateixa estructura d´actes però amb un al·licient més per al divendres. Segons ha explicat Damià Badia, de la Comissió de Caramelles del grup de grans, «hem apostat per un concert que motivi el jovent de Callús i de pobles veïns».

Miquel del Roig és un cantautor de les Terres de l´Ebre amb un segell propi: música humorística lligada amb l´actualitat i les tonades reivindicatives. Els seus concerts són sinònim de diversió. Es podrà constatar el Divendres Sant a Callús, a partir de 2/4 de 12 de la nit al Casal del poble, amb entrada gratuïta.

Dissabte, tarda de caramelles

La jornada de dissabte arrencarà a les 3 de la tarda amb la visita dels caramellaires a les masies del terme municipal. Cantaran i dansaran fins aproximadament les 9 del vespre, i acabaran a l´església de Sant Sadurní. Després, festa nocturna al bar Stop.

Diumenge, dia central

El Diumenge de Pasqua és el dia més important. Des de primera hora del matí i després d´esmorzar coca i mistela, les colles caramellaires dels petits i dels grans recorreran els carrers del poble per cantar i ballar el repertori de les caramelles. Acompanyats de l´Orquestra Rosaleda i amb la vestimenta típica, interpretaran un vals i una sardana. Les cantades es van alternant amb els balls de bastons i els balls tradicionals de petits i grans. Enguany, la novetat és que no només hi haurà bastoners sinó també bastoneres. S´ha creat un grup nou format per 15 noies.

La ruta caramellaire acabarà al migdia, cap a 2/4 de 2, a la carretera de Cardona, on es farà la cantada final. Després de totes les actuacions, s´interpretarà la sardana Caramelles de Callús, i s´aixecaran les ballestes de fusta fins als balcons de les cases, on deixaran una flor. A canvi, rebran un donatiu monetari. Les ballestes són típiques de Callús, i de fet, aquests dies se´n poden tastar en forma de dolços fets de galeta i de xocalata.

Sentiment i emoció

Sentiment, energia, alegria, emoció... són alguns dels qualificatius amb què els callussencs defineixen les caramelles de Callús. Així ho han expressat aquells que han respost al repte que ha plantejat la Comissió de les Caramelles: que els usuaris de Facebook expressin com viuen i senten les caramelles de Callús.

Per a Damià Badia, membre de la comissió, «és la festa que ens identifica, molt pròpia i particular. El tret distintiu és que es manté viva després de molts anys seguint la tradició, sense haver-hi fet gaires canvis. Ens agrada dir que les de Callús són les caramelles més genuïnes».