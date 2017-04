Sallent anima els comerços locals a crear una pàgina web

Sallent vol animar els comerços del poble a crear la seva pròpia web perquè puguin vendre millor, amb informació bàsica de l'establiment i dels seus productes i serveis. Per això, l'Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants de Sallent han signat un conveni amb la Fundació Punt CAT, com a eina per ajudar els comerciants a confeccionar la seva web a través de la campanya Comerçlocal.cat.



Els comerciants interessats poden concertar una cita trucant al telèfon gratuït 900 866 192, escrivint al correu sll.promoeconomica@sallent.cat, o bé a través del lloc web www.comerçlocal.cat. Un cop feta la cita, un equip de professionals de la Fundació Punt Cat visitarà el comerç i crearà un lloc web in situ, en català, i el deixarà operatiu.



Pels preu de cinc euros per a l'adquisicio del domini . cat, el comerciant obtindrà un lloc web de presència gratuït i el seu allotjament a un servidor. Ara bé, serà de franc per als comerços associats a la UBIC de Sallent. Aquesta acció representa per al comerciant una primera incursió al món digital, amb informació bàsica de l'establiment i dels seus productes o serveis.



Per aquells comerços interessats en un lloc web més elaborat, s'ofereixen tres alternatives, que van des d'un web més avançat fins al desenvolupament d'una plataforma bàsica de comerç electrònic. Aquests serveis es farien en una segona fase i a través del col·lectiu de professionals adherits a la plataforma www.ticcentral.cat, que garanteix preus molt competitius pactats amb la Fundació puntCAT.