Súria aprova una modificació de crèdit per a les inversions municipals

El darrer ple municipal ordinari de Súria va aprovar inicialment per 8 vots a favor (CiU, ERC i aiS) i 5 vots en contra (GIIS i PSC) un dictamen sobre la modificació de crèdit 3/2017, que inclou partides relacionades amb diferents inversions previstes per a aquest any 2017.

Segons ha explicat el govern, el valor total d'aquestes partides és de 1.237.626,16 euros. El 87,10% d'aquesta quantitat prové del pagament del deute del centre d'atenció primària (CAP), que la Generalitat va fer efectiu a finals de l'any passat.

Les inversions previstes en l'esmentat dictamen són les següents:

€ Millores a la Piscina Municipal: 400.000 euros.

€ Projectes urbanístics: 250.000 euros.

€ Amortització d'inversions sobre el cicle de l'aigua: 238.404.09 euros.

€ Urbanització del carrer Sant Sebastià (tercera fase): 148.222,07 euros.

€ Urbanització del carrer Casino: 80.000 euros.

€ Millora de mobiliari urbà i senyalització: 40.000 euros.

€ Renovació del vehicle de la Policia Local: 35.000 euros.

€ Renovació de maquinària, instal·lacions i utillatge de la Brigada: 19.000 euros.

€ Arranjament de La Ferreria del Poble Vell: 17.000 euros.

€ Millora de la coberta de la graderia del Camp Municipal de Futbol: 10.000

euros.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

€ Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2016, que es va tancar amb un romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de 2.305.122,57 euros.

€ Aprovar per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 vots en contra (GIIS) un decret sobre aprovació de l'addenda del programa anual 2016 del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l'Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.

€ Aprovació per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 abstencions (GIIS) d'un dictamen sobre correcció del fitxer municipal de tractament de dades visuals.