Damià Francàs és escollit nou president de la secció local d'Esquerra a Artés

La militància d'ERC a Artés ha escollit la nova executiva local que ha de coordinar la secció local durant els propers anys. En l'assemblea va ser escollit com a nou president Damià Francàs, un històric militant que ha rebut la confiança dels seus companys per liderar el grup. La reunió va tenir la presència del vicesecretari general de Territori i Organització, Isaac Peraire, del president d'ERC Bages, Albert Mulero, i de la senadora Mirella Cortès.



Des de la formació republicana es va valorar molt positivament el compromís del nou equip en aquesta nova etapa de la secció local, que, a més, s'ha vist reforçada amb l'entrada de nous afiliats fins al punt de doblar la militància que hi havia.



La nova executiva local està integrada per: Damià Francàs, president; Marissa Trullàs, secretària d'Organització; Jordi Sala, secretari de Finances; Eli Carracedo, secretària de Política Municipal; Jordi Torras, secretari d'Imatge i Comunicació; Núria Pons, secretària de les Dones; i Enric Forcada, com a portaveu del Grup Municipal.