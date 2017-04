Ensenyament atorga 3.500 ajuts de menjador a les comarques centrals

El departament d'Ensenyament de la Generalitat ha atorgat un total de 3.496 ajuts de menjador a les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Anoia. D'aquests ajuts, un total de 356 corresponen al 100% de la beca i la resta, 3.140, cobreixen el 50% del cost del menjador. Tot i així, des del departament han remarcat que es tracta d'una partida oberta ja que s'atendran els casos sobrevinguts durant el curs i, per tant, la xifra pot incrementar-se.



En el cas dels ajuts concedits al Consell Comarcal del Bages, sumen un total de 1.868, dels quals 1.780 cobreixen la meitat del cost i 88 corresponen al 10o%. Al Berguedà, han rebut 301 ajuts per al 50% del cost i 55 per a la seva totalitat. Per la seva banda, el Consell de la Cerdanya ha rebut 104 ajuts de menjador que cobreixen el 50% i 30 per al 100%. En la mateixa línia, el departament ha concedit a l'Alt Urgell 179 beques, de les quals 6 cobreixen la totalitat del cost i la resta la meitat. Finalment, el Consell del Solsonès ha rebut 100 beques que cobreixen la meitat i 8 la totalitat de la beca.



A tot Catalunya, el departament ha concedit 101.205 ajuts de menjador, fet que suposa 21.133 més que el març de l'any passat. Del total dels ajuts concedits fins ara, un total de 22.809 corresponen al 100% de la beca i la resta, 78.396, cobreixen el 50% del cost del menjador. El curs 2015-2016, Ensenyament va destinar més de 46 milions d'euros a les beques, amb més de 85.000 ajuts concedits a final de curs. De moment, aquest curs 2016-2017 ja s'han destinat més de 60 milions d'euros a aquesta partida.



La diferència d'ajuts concedits aquest curs respecte de l'anterior està relacionada amb la modificació dels llindars econòmics d'accés. Aquest curs es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l'Idescat, una mesura aprovada pel Parlament de Catalunya que permet a més famílies accedir als ajuts. Enguany també s'ha introduït una modificació, que és l'eliminació del tram flexible per a les sol·licituds que superaven el llindar però que rebien ajuts addicionals a decisió dels consells comarcals.



La xifra definitiva encara pot ser més alta a causa de les noves sol·licituds presentades durant el curs escolar i, per tant, es tracta d'una partida oberta. En el cas del Bages, el curs passat la Generalitat va destinar gairebé 923.000 euros a beques menjador (15.000 euros més que el curs anterior), que van arribar a un total de 1.894 famílies, una xifra que pràcticament ja s'ha assolit.