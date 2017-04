Estudiants de la FUB treballaran en el projecte educatiu de Sallent

Alumnes del grau en Mestre d'Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC treballaran en el projecte educatiu de Sallent, Sallent Educa. L'Ajuntament del municipi bagenc i la institució universitària han signat un conveni de col·laboració segons el qual els alumnes de l'assignatura «Família, escola i entorn» basaran el treball de grup que duran a terme durant el segon semestre de curs en el projecte educatiu de Sallent.



D'aquesta manera, l'Ajuntament sallentí col·laborarà en la formació dels estudiants d'Educació de la universitat manresana. La signatura de l'acord l'han subscrit l'alcalde de Sallent, David Saldoni, i Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages.



L'alumnat d'Educació Infantil haurà d'analitzar la situació de Sallent tenint en compte elements socials i educatius per fer propostes de canvi i de transformació. Un dels objectius del treball consistirà a concretar i programar un projecte en xarxa amb la participació de l'alumnat escolaritzat a Sallent, les seves famílies i l'entorn. L'encàrrec que tenen els alumnes és que el projecte incorpori propostes que siguin innovadores, transformadores i coherents amb Sallent Educa.



Aquest tipus de treball ofereix a l'alumnat la possibilitat de posar a la pràctica un aprenentatge basat en les competències que han de tenir com a mestres. Alhora, els estudiants podran aplicar coneixements i habilitats apreses durant la seva formació d'una manera transversal i interactiva, en un context real i per resoldre necessitats que hagin detectat durant la fase de diagnosi.



Per facilitar la tasca dels alumnes, l'Ajuntament de Sallent posarà a la seva disposició tota la informació sobre l'organització municipal i l'elaboració del Projecte Educatiu del poble. També se'ls facilitarà informació sobre els orígens del poble; el seu patrimoni artístic, natural i cultural, i informació sobre el teixit associatiu.