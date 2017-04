L'exposició del 47è Concurs de Fotografia de Súria s'inaugura a Cal Balaguer del Porxo

L'exposició del 47è Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria va ser inaugurada dissabte 8 d'abril a Cal Balaguer del Porxo, obrint el programa d'actes que culminarà aquest proper cap de setmana amb la celebració de les Caramelles. El nombre de fotografies presentades a aquesta nova edició del veterà certamen surienc s'ha incrementat prop del 20% en relació amb l'any passat.

La mostra es podrà visitar fins al proper 25 de juny en el següent horari:

€ De divendres a diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h.

€ Dissabtes, també de 17.00 a 20.00 h.

El Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria és convocat per la secció fotogràfica de Joventuts Musicals de Súria, amb el suport de l'Ajuntament i de la Federació Catalana de Fotografia. Enguany s'hi han presentat 401 fotografies originals de 76 concursants. El nombre de fotògrafs participants també ha augmentat prop del 19% en relació amb l'edició anterior.

En el transcurs de l'acte inaugural, el representant de l'entitat organitzadora, Albert Castellano, va remarcar que enguany hi ha hagut "molta participació de qualitat". També va fer una crida als afeccionats suriencs per tal que participin en properes edicions i s'afegeixin a les tasques d'organització.

Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Canudas va felicitar els guanyadors i els organitzadors del Concurs. El batlle surienc va destacar la llarga vida del certamen surienc com una prova de l'interès que desperta entre els afeccionats a la fotografia i "el valor que hi donen els impulsors".

L'acte també va servir per lliurar els guardons als fotògrafs guanyadors que hi eren presents. El veredicte d'aquesta 47a edició del Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria és el següent:

€ Color

? Primer premi: Carlos Frías Pérez (Barcelona).

? Segon premi: Yolanda Luque Ledema (Castellbisbal).

? Tercer premi: Jorge Llorca Martínez (Barcelona).

? Finalistes: Ramon Colell Canes, Joan Mimó Bayo i Daniel Font Vila.

€ Monocrom

? Primer premi: Javier Checa Colmena (Castellbisbal).

? Segon premi: Antonio Atanasio Rincón (Villarrubia de les Ojos – Ciudad Real).

? Tercer premi: Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat).

? Finalistes: Miquel Planells Saurina, Txema Lacunza Nasterra i Santi Viladrich Pujol.

€ Tema Vila de Súria

? Primer premi: Pep Codina (Tona).

? Segon premi: Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat).

? Tercer premi: Josep M. Fontanet Valls (Sabadell).

? Finalistes: Mercè Mayol Faura, Antoni Boixadós Mas i Txema Lacunza Nasterra.

€ Concursants locals

? Primer premi: Albert Castellano Copons.

? Segon premi: Jordi Sola Garcia.

? Tercer premi: Josep M. Homs Porredon.

Coincidint amb la celebració de les Caramelles, aquest diumenge 16 d'abril l'horari d'obertura de l'exposició serà de 9.30 a 14.30 h. El Concurs Nacional de Fotografia Vila de Súria és puntuable per a l'obtenció dels títols AFCF, EFCF i MFCF de la Federació Catalana de Fotografia.