Més de 700 persones caminen a Cardona per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física

L'equip d'Atenció Primària de Salut de Cardona ha convocat enguany un total de 719 persones en la quarta edició de la caminada popular que organitza amb motiu del Dia Internacional de l'Activitat Fírica, que es commemorava divendres. A la bona acollida que ha tingut la proposta d'enguany hi ha ajudat l'estructura de la caminada en quatre rutes diferents, aptes per a diversos tipus de públic. També hi col·laboraven l'Ajuntament, la Fundació SHE, les escoles i l'institut del poble, i altres entitats cardonines.

El primer recorregut era d'un quilòmetre, i transcorria per indrets on no hi havia barreres arquitectòniques perquè era un itinerari pensat bàsicament per a persones amb mobilitat reduïda, moltes de les quals el van completar acompanyades d'algun voluntari o cuidador. La majoria d'aquests participants són de la Residència Sant Ramon de Cardona.

Una segona ruta es va fer per l'interior de Cardona, i s'adreçava als alumnes de P-3 fins a P-5 de les escoles de Cardona i del nucli de La Coromina. Una tercera ruta anava dirigida bàsicament als alumnes de primària, però també a la població en general, i trans-corria per una zona rural amb un desnivell de 200 metres i de 3,5 quilòmetres de llargada.

Finalment, encara hi havia una quarta ruta per a les persones més ben preparades. De fet, es tracta d'una continuació de la tercera, també per una zona rural, però en aquest cas, amb una llargada de 8,5 quilòmetres i amb un desnivell total de gairebé 500 metres. Aquest quart itinerari estava pensat per als alumnes de secundària i per als veïns més acostumats a rutes d'aquest estil.

La caminada per les quatre rutes era el plat fort de la commemoració, però no l'únic, perquè la festa va continuar després d'haver caminat. En arribar al pati de l'institut es va servir un esmorzar saludable a tots els assistents (un panet amb xocolata i una poma), que era gentilesa de l'Ajuntament de Cardona, i que va incloure la col·laboració de voluntaris de les AMPA de les escoles del poble, i també de Càritas Parroquial de Cardona.

Finalment, i com a acte de cloenda de la celebració, acabat l'esmorzar, tots els participants que ho van voler es van poder unir a l'activitat cardio-saludable organitzada per la Fundacuió SHE, i que va tenir la presència del Cardio, un personatge molt aclamat pels més petits que repartia pomes i va participar en la resta d'activitats amb els nens.