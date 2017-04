Navarcles preveu la cessió imminent a Salut del solar on ha de construir el CAP

L'Ajuntament de Navarcles preveu cedir aquesta setmana al departament de Salut els terrenys municipals que hi ha a tocar de la llar d'infants El Tinet perquè hi construeixi el futur Centre d'Atenció Primària en substitució de l'actual, que ha quedat petit. Després d'una tramitació que s'ha allargat més del compte, «ara ja tenim tota la documentació a punt», i avui mateix es podria fer efectiva l'operació per desencallar un projecte que Navarcles somia des de fa més d'una dècada, segons ha explicat l'alcalde, Llorenç Ferrer.

El solar ocupa un espai entre la llar d'infants i el recinte fabril de l'antiga Dresca, a l'avinguda de Lluís Companys. A final d'any, la Comissió d'Urbanisme ja va resoldre favorablement la proposta de modificació d'usos d'aquests terrenys, fins aleshores limitats a l'àmbit de l'ensenyament, per ampliar-los també al sanitari. El procés, doncs, ja va quedar urbanísticament resolt fa uns mesos, «però ens faltava un certificat del registre de la propietat» que no s'ha desencallat fins ara, diu Fer-rer. I és que, en el moment de fer la inscripció d'aquests terrenys al registre, va resultar que «no ens coincidien les coordenades, i el procés per fer-ho quadrar ha estat un viacrucis» que finalment s'ha pogut resoldre. Ahir mateix es va rebre el certificat del cadastre, que ara ja es podrà enviar al departament de Salut amb tota la resta de la documentació per fer efectiva la cessió del terreny.

Un equipament esperat



D'aquesta manera, l'Ajuntament de Navarcles «ja haurà fet la feina», i ara correspon a la Generalitat fer avançar el projecte fins a consolidar-lo, apunta Ferrer. Confia que no el deixarà encallar, «perquè la Generalitat sempre ens ha dit que aquest CAP [i el de Sant Fruitós de Bages] són els dos de màxima prioritat a la comarca.

INFO: Bet Padró

Un cop feta efectiva la cessió del terreny, el departament de Salut n'haurà de confirmar l'acceptació, i a partir d'aquí, encarregar la redacció del projecte i executar-lo. Ferrer diu que «batallarem per mirar que aquesta obra es pugui incorporar als pressupostos del 2018», però insisteix que «a partir d'ara la pilota serà a la teulada de la Generalitat».

L'actual CAP de Navarcles és de mitjan anys 80, «ha quedat petit i és molt urgent poder disposar d'un de nou», insisteix Ferrer. Fa temps que Navarcles treballa per desencallar aquesta qüestió, i l'última dècada hi ha hagut diverses propostes d'ubicació que no havien acabat prosperant fins ara. El 2003, el consistori, aleshores governat per CiU, apostava per ampliar les dependències actuals, però el 2006 es va decantar per fer-lo en uns terrenys al carrer de Pau Claris. S'havien de desenvolupar urbanísticament, i el 2007, el PSC va canviar aquella opció per un espai a l'antiga Dresca, que tampoc no va prosperar.