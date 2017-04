Sant Fruitós posa a disposició dels veïns 22 parcel·les per al conreu d'horts urbans

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà a disposició dels ciutadans l'ús d'horts urbans per al conreu de forma temporal. D'aquesta manera s'afegeix a la iniciativa que ja estan portant a terme altres municipis de la comarca.



En total, es tracta de 22 parcel·les situades a la zona de la Segrera-Riu d'Or, i tenen una superfície de 82 metres quadrats cadascuna. L'Ajuntament obre una convocatòria pública per a la cessió d'aquests hortes per al conreu, però per poder-hi optar, cal complir prèviament uns requisits. D'una banda, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d'un any, i per altra banda, no es poden tenir terrenys de conreu hortícola ni en propietat, ni en lloguer, ni en forma de cessió. Les sol·licituds dels ciutadans que compleixin aquestes condicions es valoraran en funció de les seves prestacions econòmiques, i en cas que siguin acceptades, els aspirants podran fer ús de l'espai durant un termini mínim de 2 anys.



Totes les persones interessades a optar a alguna de les parcel·les, poden dirigir-se a l'àrea d'atenció a les persones de l'ajuntament, ja sigui per cursar la sol·licitud o simplement per poder-ne rebre més informació.