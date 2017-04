Castellnou inicia dimarts vinent 3 mesos d'obres per fer el camp de futbol

L'empresa Romà Infraestructures i Serveis, que s'ha adjudicat la construcció del camp de futbol de Castellnou, ha fixat per a la segona quinzena de juliol l'acabament de les obres, que començarà dimarts, just després de Setmana Santa. L'acte institucional de col·locació de la primera pedra es farà dissabte, 22 d'abril, amb activitats obertes al públic a partir de les 11 i durant tot el matí.



Com ja va explicar aquest diari en l'edició de l'1 d'abril passat, l'Ajuntament de Castellnou tirarà finalment endavant aquest projecte després d'haver adquirit dues hectàrees de terreny a la urbanització del Serrat. D'aquí al juliol hi haurà una primera fase d'obres (que pràcticament suposen la totalitat), amb la construcció del camp de gespa artificial, l'enllumenat, i uns vestidors. Inicialment es preveien ubicar en una part del centre cívic, però finalment es reservarà aquest espai per a possibles usos de l'escola, i s'ha optat uns vestidors provisionals en mòduls a peu del camp. En una segona fase es farien els definitius , una marquesina, i una graderia.



En aquestes dues hectàrees també s'inclourà un espai de lleure amb un parc infantil, un circuit de BTT, i l'adequació d'una via verda (vegeu el peu de foto).