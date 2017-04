Les reclamacions de consum cauen el 3% a la Catalunya Central en l'últim any

En el conjunt de la Catalunya Central es van registrar l'any passat un total de 1.905 reclamacions vinculades amb el consum, gairebé el 3 % menys que el 2015. D'aquesta manera, es constata la tendència a la baixa dels darrers anys, tot i que s'ha alentit, en bona part per la disminució de les queixes per les participacions preferents.



Les dades les va fer públiques ahir a Manresa la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera, acompanyada de la directora de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves. En aquest darrer balanç, el sector de les telecomunicacions i Internet, seguit dels subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, es mantenen al capdavant, i entre els dos aglutinen més de la meitat de les queixes dels usuaris, molt per sobre d'altres serveis que continuen a la llista, com el lloguer de vehicles, serveis turístics, empresarials i d'activitats immobiliàries, o vinculats amb el comerç. De tot el conjunt de casos, «la meitat es van poder resoldre per mediació», apuntava Ribera, «i això és una bona notícia» (vegeu els gràfics).



De tota manera, la directora de l'Agència Catalana del Consum va reclamar la necessitat de fomentar els processos d'intermediació a les comarques centrals, perquè van a la baixa. A diferència de Catalunya, on la resolució de casos per mediació va pujar el 2 %, a la regió central va caure gairebé el 16% l'any passat (amb 981 casos solucionats per aquesta via respecte al total de reclamacions), mentre que els laudes es van reduir gairebé el 60 % . En part, això s'explica per la feble adhesió d'establiments de les comarques centrals a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya(n'hi ha 347 respecte als 402 del 2013), un òrgan que propicia la resolució de conflictes per arbitratge abans d'acudir a la via judicial.



Ribera es mostra confiada que a les comarques centrals hi haurà un canvi de tendència en aquesta qüestió, seguint l'exemple del que passa en el conjunt de Catalunya, en què les adhesions a la Junta Arbitral creixen, darrerament amb la incorporació de determinats serveis funeraris, la patronal de grans superfícies comercials, «i també intentarem que es faci amb la resolució dels conflictes amb les clàusules terra».



Si la major part de les queixes dels usuaris són contra telecomunicacions i Internet, aquest també és el sector que encapçala el nombre de resolucions per mediació, «precisament perquè la majoria d'empreses de telefonia i Internet estan adherides a la Junta Arbitral de Consum», destaca Ribera. Insisteix en la importància d'aquesta via de resolució, «com una garantia per al consumidor i per a les empreses, que saben que poden arribar a una solució sense costos judicials i amb més rapidesa que amb un judici».



Pel que fa al nombre de denúncies, l'any passat n'hi va haver 97 en el conjunt de la Catalunya Central (un 76 % més respecte a les 55 del 2015), majoritàriament al Bages, i vingulades al sector de l'alimentació i begudes, al vestit, al calçat i a l'oci.



D'altra banda, al conjunt de Catalunya es van detectar l'any passat gairebé 3.000 productes defectuosos, i es van retirar del mercat 16.457 articles, majoritàriament joguines (el 25 % del total), vehicles i motocicletes (el 21%), i material elèctric i lluminàries (18%). En més de la meitat dels casos eren de procedència asiàtica.