La Fira d'Artés distribuirà els espais d'exposició per sectors d'activitat

La voluntat de canvi i actualització de la Fira d'Artés, inciada en els darrers anys, farà enguany un important pas endavant. El certamen multisectorial, que se celebrarà el 22 i 23 d'abril, renovarà la zona d'exposició de vehicles i maquinària i, per primera vegada, s'organitzarà per sectors d'activitat. Tot i que es preveu mantenir la cinquantena d'expositors de l'any passat, amb aquesta agrupació sectorial s'ampliarà l'espai firal ja que, a banda del passeig Diagonal, s'ocuparà també el carrer Catalunya.



En aquest sentit, els visitants trobaran els cotxes nous agrupats en un espai continu del passeig Diagonal on també trobaran unificada, en un altre tram, l'oferta de maquinària agrícola i forestal. Per la seva banda, els cotxes d'ocasió es traslladaran al carrer Catalu-nya, on habitualment hi havia la fira d'artesans, que es traslladarà a la plaça de Sant Cristòfol.



L'alcalde d'Artés, Josep Candàliga, considera que els canvis afavoriran els diferents sectors, sobretot els que tenen un client de perfil professional, ja que l'oferta quedarà agrupada. D'aquesta manera, «la gent que busca vehicles ho tindrà tot més a l'abast ja que abans estava tot barrejat» i l'agrupació sectorial donarà també a la fira «l'oportunitat de poder créixer i esponjar l'espai», apunta el batlle.



Aquests canvis són fruit de l'aposta del consistori per renovar el certamen i d'un estudi que va dur a terme l'any passat una empresa especialitzada. Entre les mesures que recomanava hi havia la d'endreçar l'espai d'exposició de manera que el producte es mostri agrupat per sectors d'activitats, ja que considera que la presentació de l'oferta de manera unificada és més eficaç.



Més enllà de la reorganització dels expositors, la Fira d'Artés, que arriba a la 57a edició, aprofitarà la diada de Sant Jordi per celebrar activitats relacionades amb el llibre i la cultura popular al parc de Can Crusellas. D'altra banda, es recupera la mostra de cotxes de competició i la baixada d'andròmines arriba a la seva quinzena edició.



L'any passat, van passar per la Fira d'Artés més de 28.000 persones i hi va haver un increment d'expositors en passar dels 42 del 2015 als 47 del 2016, amb un material exposat valorat en 10,5 milions d'euros.