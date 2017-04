Jornada sobre eficiència energètica en edifici públics

El Palau Firal de Manresa acollirà, el dijous 27 d'abril, a partir de les 9 del matí, la «Jornada sobre eficiència energètica en els equipaments municipals». Com fer la certificació energètica dels edificis de les administracions, com millorar l'eficiència dels edificis públics, com rehabilitar-los amb criteris de consum nul o gairebé nul o la figura del gestor energètic seran alguns dels temes que es tractaran. La sessió és adreçada especialment a polítics i tècnics d'Ajuntaments, però és gratuïta i oberta també a qualsevol altre professional que estigui interessat en el tema.