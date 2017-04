L'Agència del Consum recomana estar al cas de les revisions

? L'Agència Catalana del Consum aconsella estar a l'aguait de les revisions a domicili per evitar possibles fraus o malentesos, sobretot en el cas de la gent gran, apuntava ahir Ribera.



Entre altres coses, recordava que «no hi ha cap obligació d'obrir la porta a ningú de qui desconfiem», per exemple en els casos de falses visites a domicili que no han estat prèviament avisades, i també alertava de la necessitat d'estar pendents dels cobraments: «a les revisions del gas no hem de pagar mai res en efectiu, perquè ja ho cobren per la factura», sosté Ribera, mentre que en altres casos, com passa amb el gas butà, «hem de contractar nosaltres mateixos la revisió».



Darrerament s'ha incrementat la presència i l'impacte de missatges de l'Agència Catalana del Consum a través de les xarxes socials, en bona part per les visualitzacion de vídeos a YouTube sobre consells d'aquest tipus.