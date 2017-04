Calders vol escalfar l'escola i la llar d'infants amb biomassa

L'Ajuntament de Calders s'ha proposat escalfar amb un sistema de biomassa l'escola i la llar d'infants municipal, si és possible, a partir del curs que ve. De moment, ha demanat una subvenció del voltant de 100.000 euros a la Diputació de Barcelona, que confia a rebre aviat per poder afrontar el projecte.

Es tractaria d'implementar una segona caldera de biomassa al poble per poder escalfar aquests dos edificis, que per una qüestió de distància no queden coberts per la caldera que ja hi ha instal·lada des de fa uns anys al casal social, i que permet escalfar el mateix casal, el centre cultural, el centre cívic, l'edifici de l'Ajuntament, i el consultori, que són unes edificacions situades més al centre del nucli urbà.

Aquesta segona caldera serviria ara per escalfar el CEIP Anton Busquets i Punset, i la llar d'infants El Tren Blau, que de moment encara tenen un sistema de climatització que funciona amb gasoil. «Tard o d'hora ho voldríem substituir», apunta l'alcalde, Eduard Sànchez, que confia en la subvenció per poder-ho desencallar tan aviat com sigui possible. «Si no, ja veurem què fem», afegeix l'alcalde.

La instal·lació d'aquesta segona caldera suposarà estendre la calefacció per biomassa al poble, fins al punt que ja hi hauria coberts tots els edificis municipals amb aquest sistema. Sànchez fa un balanç molt positiu dels anys d'experiència que ja hi ha amb l'escalfament amb biomassa a la resta d'equipaments, entre altres coses perquè «és un sistema més ecològic, i que permet molta capacitat i un estalvi en consum».