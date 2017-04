El castell de Cardona, a semifinals en un concurs de monuments favorits

El castell de Cardona és més a prop que mai de convertir-se en el monument favorit dels catalans 2017. Després de tres duels de votacions per Internet que van començar el mes de març passat, el castell de Cardona s'ha plantat a semifinals, on ja han arribat Sant Climent de Taüll i el castell de Montsoriu, i queda per decidir el quart classificat, que es disputen la basílica de Santa Maria de Mataró i el monestir de Ripoll.

El concurs partia de 20 finalistes que la revista Descobrir va publicar fa un mes, a partir d'una tria prèvia escollida a través de les xarxes socials, i també d'una selecció per part d'una comissió d'experts en història i art que va tenir en compte el valor artístic, històric i social de cada una de les icones.

El castell de Cardona ha arribat a seminifals després d'haver-se imposat a la fortificació dels Vilars d'Arbeca en els quarts de final, per una diferència de 1.588 vots i amb controvèrsia inclosa, després que un sistema informàtic hauria detectat l'emissió d'alguns vots fraudulents a favor de la fortificació de les Garrigues, que posteriorment s'haurien invalidat.

Les semifinals es disputaran del 18 d'abril al 2 de maig, i la final es resoldrà el 9 de maig. Per votar, cal registrar-se a Descobrir.cat, i accedir al web del concurs.