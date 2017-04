Una exposició itinerant sobre art i discapacitat d'Ampans recorrerà els CAP del Bages

Els Centres d'Atenció Primària del Bages acolliran al llarg de les properes setmanes una exposició itinerant sobre art i discapacitat intel·lectual. De moment, s'ha estrenat al CAP de Santpedor, on es podrà veure fins al proper dimarts 18 d'abril.



L'exposició porta per nom «Una finestra oberta al món: l'art i les persones amb discapacitat intel·lectual», i recull el testimoni de diverses persones adultes ateses als serveis d'Ampans, que expliquen la seva visió del món i de tot allò que els envolta a través de la pràctica artística.



L'origen d'aquesta exposició itinerant és fruit del programa Una finestra oberta al món, a través del qual l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central convida Ampans, des de fa 7 anys, a donar a conèixer els seus projectes a través d'una exposició que recorre els centres d'atenció primària. La idea és acostar a la societat la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual en un lloc freqüentat per un públic heterogeni i divers com poden ser els centres d'atenció primària.



Després de Santpedor, l'exposició recorrerà els CAP de Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, el CAP Foneria, i també els CAP de Cardona, Súria, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent, Navàs, i Balsareny.