Sant Vicenç arranjarà els desperfectes de l'estiu passat a la riera de Castellet

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet actuarà aquest any per arranjar els desperfectes que els forts aiguats de l'estiu passat van ocasionar a la riera de Castellet. Després d'una actuació inicial d'emergència per corregir les destrosses dels forts aiguats del 21 de juliol passat, ara el consistori reserva una partida al pressupost del 2017 per continuar les accions de millora que resten pendents. L'Ajuntament té previst retirar els sediments, l'asfalt i els arbres que dificulten el curs natural de la riera des de Can Xesc fins a la desembocadura del riu Llobregat. També es consolidaran els guals fets malbé i s'aprofitarà per netejar i retirar les canyes que s'han anat acumulant.

El consistori ha aprovat una partida de 67.000 euros per executar els treballs de millora a la riera que estan inclosos en el pressupost 2017. L'Ajuntament té el projecte d'obres en fase d'exposició pública, està a l'espera de rebre el vist-i-plau de l'Agència Catalana de l'Aigua i calcula poder actuar-hi després de l'estiu.