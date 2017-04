Sant Vicenç preveu una dècada per condicionar completament Castellet

Com a mínim deu anys de feina, i un cost d'1,5 milions d'euros. Això és el que costaria el condicionament complet del conjunt monumental de Castellet, a Sant Vicenç, segons preveu el pla director que marca les directrius principals que cal seguir, que la Diputació ha lliurat a l'Ajuntament, el qual ja el va aprovar definitivament a final d'any.



El pla director arriba després d'una primera intervenció que ha permès enderrocar les naus annexes i sense valor històric ni arquitectònic que hi havia en aquest entorn. És el pas previ a la rehabilitació de tot l'espai per fer-lo visitable, amb elements originaris del segle XII, i que inclouen la torre del castell, l'ermita i l'antiga masoveria. Per aconseguir-ho, el pla director fa una proposta de màxims amb un reguitzell d'actuacions que divideix en nou fases (es descriuen detalladament en aquesta pàgina i part de la següent), i «hem calculat que es podrien allargar tota una dècada», diu l'alcalde, Joan Torres, per bé que no necessàriament s'han de fer totes, ni s'ha de seguir de forma obligada un ritme determinat.



Des de l'Ajuntament «posarem tots els esforços per fer de Castellet un referent turístic i cultural del municipi», afegeix la regidora de Cultura, Sílvia Vila. «Aquest projecte és un punt fort d'aquest mandat, tot i que som conscients que té un termini llarg d'execució».





Primer de tot, assegurar el talús





L'objectiu principal és condicionar i fer visitable l'ermita, la masoveria i la torre, que l'Ajuntament preveia tenir a punt cap al 2018, però abans de poder actuar en aquestes edificacions, el pla director marca com a prioritat una altra actuació amb què inicialment no es comptava, «i això farà que tot vagi més tard», diu Torres. Es tracta de la consolidació del talús de la zona del camí de ponent, on es troba l'ermita i l'antiga masoveria, per evitar moviments i despreniments.



De fet, les esquerdes que han aparegut en dues parets d'aquests edificis (de les quals aquest diari es va fer ressò en l'edició del 18 de març passat) ja són conseqüència d'aquests moviments de terres. L'Ajuntament hi va col·locar uns testimonis de guix per controlar les obertures en cas que es fessin més grans, i si bé per ara no s'han detectat canvis, tard o d'hora el talús s'haurà de consolidar abans de fer cap altra actuació en el conjunt monumental. El pla director proposa perforar la muntanya i col·locar-hi uns ancoratges en forma de barres d'acer i cobrir la superfície del talús amb ciment armat.



La intenció de l'Ajuntament és poder-hi actuar aquest mateix any, diu la regidora. Aquesta fase puja a 196.457 euros, i tindrà una subvenció de Meses de la Diputació de Barcelona que arriba a 223.423 euros, de manera que permetrà finançar íntegrament el conjunt de l'actuació. Per poder començar a intervenir, l'Ajuntament de Sant Vicenç està pendent que la mateixa Diputació lliuri el projecte «que esperem tenir en breu». Tan aviat com se'n disposi, «l'aprovarem inicialment, farem l'exposició pública, demanarem els informes tècnics pertinents per a l'aprovació definitiva», i ja es posarà a licitació, amb la idea que l'execució de les obres quedi completada dins del 2017.



Per altra banda, també s'intentarà accedir a una subvenció del fons europeu Feder (de fins al 50 %) per a ajuntaments de més de 20.000 habitants, que ja s'ha sol·licitat a través del Consell Comarcal del Bages, i que seria per finançar les fases 3 i 4 del pla director, que sumen 410.625 euros, i que inclouen l'estudi històrico-arqueològic de la casa de l'ermità i de la torre, i també la seva rehabilitació, en aquest segon cas per poder ser visitada fins a la part superior.



També hi ha pendent de notificació una subvenció de Turisme de la Generalitat per a actuacions en diverses fases que ascendeixen a 373.357 euros, i en aquest cas inclouen millores en el pati que hi ha entre la casa de l'ermità i la torre, a les escales, al camí d'accés a Castellet, i l'adequació del camí est.