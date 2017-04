Súria i Callús encapçalen un cap de setmana farcit de caramelles

El moment més àlgid i festiu de la Setmana Santa arriba aquest cap de setmana amb la cantada de caramelles per festejar la Pasqua. Súria i Callús, que han fet d'aquesta festa un tret identitari, encapçalen el reguitzell de pobles de la comarca on petits i grans surten, entre avui i demà, als carrers i places a cantar i ballar.

Les caramelles de Súria viuran la seva primera edició després d'haver estat incorporades al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. La previsió és que les caramelles surienques tornin a ser enguany les més grans de Catalunya, amb la participació de centenars de caramellaires de totes les edats agrupats en vuit colles participants. El programa d'actes de la festa consolida enguany les novetats introduïdes l'any passat, com els actes oficials d'inici i de cloenda de la festa, que van registrar una bona acceptació.

A Callús, que compten amb més de 200 cantaires i balladors, visitaran avui les masies del terme municipal i demà viuran la jornada central. Des de primera hora, petits i grans recorreran els carrers del poble acompanyats de l'Orquestra Rosaleda. Enguany, com a novetat, el ball de bastons incorpora bastoneres amb un grup femení format per una quinzena de joves. La ruta caramellaire acabarà al migdia, cap a 2/4 de 2, a la car-retera de Cardona, on es farà la cantada final.

Cardona també es manté fidel a la tradició de les caramelles. Avui a la tarda, els Caramellaires de Pagès cantaran pels barris de Bergús i Planès, on també es podrà gaudir del seu tradicional ball de cascavells. Ja de nit, la Coral Cardonina i l'Escolania parroquial cantaran a la Plaça Mercat i a la plaça de la Fira de baix després de la vetlla pasqual. Diumenge, els Caramellaires de Pagès, la Colla Jove i els Caramellaires de la Coromina cantaran pel centre històric de la vila. En acabar es cantarà la Sardana de Cardona.

A Navàs, el Coro, la Societat Cantaires Navassencs començarà les cantades dissabte a la tarda. Diumenge al matí a les 9 ho faran a la Residència, on també s'hi trobaran per iniciar el recorregut la colla de l'Escola de Música que anirà acompanyada de l'esbart Dansa Jove. Els dos grups de caramelles faran diferents cantades pel centre del poble i les acabaran amb una cantada conjunta a la plaça de l'Església, on s'hi afegirà la colla de Castelladral, que també haurà cantat al nucli, tal com farà la colla caramellaire de Palà de Torroella.

L'Esbart Dansaire Santvicentí participarà un any més a les caramelles de Sant Vicenç de Castellet, on cada any intenta recuperar tradicions perdudes al llarg del temps lligades a la festa. Enguany, amb la col·laboració de l'artista Andreu Boluda, vol recuperar el símbol del carro guarnit amb branques de boix. Per altra banda, l'esbart estrenarà vestuari i desdoblarà el recorregut per tal d'arribar a més carrers de la població.