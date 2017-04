Castellbell preveu disposar a la tardor de la nova sala de plens a l'antiga biblioteca

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar podrà celebrar els plens en una sala definitiva la propera tardor. Aquest és el calendari fixat segons les previsions d'execució de les obres, que es farien durant l'estiu, i que adequaran un espai a l'antiga biblioteca del carrer de Joan Grau.



Ja fa gairebé dos anys que els plens de Castellbell es fan al centre cultural Joan Masats. S'hi van traslladar provisionalment després que l'estiu del 2015 s'esfondrés una part de la coberta de l'edifici del consistori, que ha obligat a fer uns canvis de redistribució interns a l'espera d'una solució definitiva, que encara no ha arribat (vegeu desglossat).



De resultes d'aquell esfondrament –al qual l'Ajuntament va respondre immediatament amb unes obres d'emergència per garantir la seguretat de l'edifici, que es va apuntalar–, l'antiga sala de plens es va habilitar com a espai per a oficines i com a espai de treball per als tècnics municipals i els serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, els plens es van passar a celebrar provisionalment al centre cultural.



El procés per posar fi a aquesta provisionalitat ja està en marxa, i ha de culminar en les properes setmanes. L'Ajuntament ja ha licitat el projecte d'adequació del futur espai a l'antiga biblioteca, amb previsions que el maig es puguin adjudicar les obres. Un cop comencin, tindran un termini d'execució de 16 setmanes, de manera que «la nova sala voldríem que fos operativa de cara a la tardor», explica l'alcaldessa, Montse Badia.



El cost dels treballs s'estima en més de 101.178 euros (amb IVA inclòs), si bé caldrà veure com queda el preu final amb l'adjudicació.



Les obes consistiran en l'adequació de l'antiga biblioteca com a sala de plens, però també com a espai polivalent per poder-hi fer altres activitats, com ara exposicions quan calgui, explica l'alcaldessa. L'estructura de l'edifici és bona i no s'hi haurà d'intervenir, però caldrà arreglar el terra, pintar, col·locar el nou mobiliari i adequar la sonorització i la climatització de la nova sala.



L'antiga biblioteca es troba en un edifici adjunt a l'actual ajuntament de Castellbell, de manera que s'hi connectarà amb una passarel·la interior que utilitzaran els polítics i també el personal de l'Ajuntament.



La situació actual de provisionalitat a l'edifici de l'Ajuntament, com a conseqüència de l'esfondrament de fa dos estius, fa que alguns serveis hagin de compartir despatx, com és el cas de l'alcaldia, serveis jurídics i secretaria-intervenció, mentre que els serveis socials també s'han traslladat al centre cultural Joan Masats, igual com s'ha fet amb els plens municipals.