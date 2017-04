La Fira del Vapor de Sant Vicenç inclourà enguany el primer concurs de cuplets

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha convocat enguany el primer concurs de cuplets, que acompanyarà la representació de l'Esquellotada en el marc de la Fira del Vapor, que se celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de maig.



Els cuplets són versos breus que tracten, de manera satírica, temes locals, nacionals i internacionals de costums i actes socials. El concurs que es convoca enguany per primera vegada és obert a tothom, ofereix dues categories (adults i juvenil, fins a 18 anys) i pretén promoure la participació popular en un dels actes més seguits de la Fira del Vapor.



L'estructura del cuplet ha de ser de vuit síl·labes cada vers i vuit versos per estrofa. Cada concursant podrà presentar entre una i tres estrofes, cada una d'una temàtica diferent i cada estrofa pot aspirar a un premi. Es valorarà que els textos siguin originals, respectin la correcció mètrica i tinguin sentit de l'humor.



L'Esquellotada, que es va estrenar amb èxit l'any passat a la Fira del Vapor, recrea les cercaviles i escarnis que, amb un toc d'humor, ridiculitzaven els joves que es casaven en segones núpcies a final del segle XIX i principi del segle XX a Sant Vicenç.



La data límit de presentació dels originals és el proper 3 de maig. Els textos s'han de presentar a l'OAC de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Els premis consistiran en la interpretació del cuplet dins la representació de l'Esquellotada. A més, en categoria d'adult, el guanyador rebrà un lot de regal de Fent País, i en categoria jove s'obsequiarà amb un lot de material escolar.



L'organització de la fira està acabant de tancar els detalls d'un cap de setmana (el del 27 i 28 de maig) que tindrà la col·laboració de les entitats. Aquest any la fira se centrarà en la vida a la fàbrica i donarà protagonisme a les classes populars, que van ser clau en el procés d'industrialització tèxtil del segle XIX.