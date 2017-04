Mor als 64 anys Salvador Torras, primer alcalde de la democràcia de Sant Joan de Vilatorrada

El qui va ser el primer alcalde de Sant Joan de Vilatorrada de l'etapa democràtica, Salvador Torras Casas, va morir divendres a l'edat de 64 anys, víctima d'un càncer diagnosticat l'any passat.



Torras va governar el consistori santjoanenc, sota les sigles del PSC, durant la primera legislatura de l'etapa democràtica, entre els anys 1979 i 1983. Va ser, per tant, un dels alcaldes més joves de l'inici de la democràcia, ja que va agafar la vara d'alcalde amb tant sols 26 anys d'edat. L'any 1983 va ser rellevat pel també socialista Ezequiel Martínez. Des d'aleshores, Torras va continuar a l'equip de govern com a regidor d'Urbanisme, càrrec que va mantenir fins a finals dels vuitanta.



Durant els darrers 25 anys, Salvador Torras ha estat desvinculat de la política activa, tot i que actualment era militant d'ERC. Professionalment era arquitecte tècnic i en l'actualitat tenia plaça a l'Ajuntament de Sabadell.



El funeral de Salvador Torras es farà demà dilluns, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada.





Gil Ariso expressa el condol



L'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, va expressar ahir el condol per la mort de Salvador Torras, de qui va elogiar la «valentia» que va mostrar l'any 1979. «L'època de traspàs de la dictadura a la democràcia va ser molt difícil, i ell la va viure com a alcalde malgrat la seva joventut», va expressar. Ariso va agrair a Torras «tota la dedicació que va oferir per a Sant Joan com a alcalde i com a regidor d'Urbanisme» i va afegir que el proper ple municipal li retrà un homenatge.