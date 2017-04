S'està redactant el projecte per refer la part esfondrada

? Actualment un equip tècnic està enllestint la redacció del projecte per arreglar la part de l'edifici de l'Ajuntament afectada per l'esfondrament de l'agost del 2015, i per al qual el consistori ja ha obtingut finançament per part de la Diputació de Barcelona. Les obres completaran els treballs d'emergència que ja es van fer al seu dia, i a banda de refer la coberta, permetran rehabilitar íntegrament la nau central, instal·lar un ascensor i adaptar els accessos a les persones amb mobilitat reduïda. L'antiga sala de plens es mantindrà com a oficines, i tot plegat «ens haurà permès guanyar espai», diu Badia.