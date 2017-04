Denuncien una macrofesta legal de cinc dies en una finca forestal prop de Callús

Vehicles aparcats en una de les tres esplanades habilitades per a l´aparcament, ahir a la tarda

Veïns de Sant Mateu de Bages van denunciar ahir al jutjat el soroll d'un festival que des de dijous acull 1.500 persones en una finca forestal de Callús, la majoria estrangeres. L'esdeveniment, que rep el nom d'Own Spirit Festival i que celebra la tercera edició, té els permisos en regla. L'alcalde de Callús, però, va admetre ahir que es replantejarà la seva continuïtat l'any vinent a causa de les queixes dels veïns i dels clients de turisme rural que aquests dies de Setmana Santa s'allotgen a la zona.

Durant cinc dies, des de dijous fins demà, dilluns, joves vinguts d'arreu de Catalunya, de la resta de l'estat i de països com França, Alemanya i Regne Unit, acampen a la finca del Mas Gras de Callús, a prop de la colònia Antius, per assistir a la macrofesta. Tres grans descampats serveixen d'aparcament per a centenars de cotxes, furgonetes i autocaravanes.

L'Own Spirit està concebut com un festival de música psicodèlica que combina la part musical amb activitats com tallers i teràpies. «Volem que sigui una experiència transformadora. Que la gent visqui moments irrepetibles i que surti amb una altra visió del món», comenta un dels organitzadors, Francesc Ibáñez.

Però el que està aconseguint aquest any el festival és irritar els veïns de Sant Mateu de Bages, tant els del poble com els de la serra de Castelltallat, que asseguren que han de sentir la música les 24 hores del dia, sobretot de nit. Dos d'ells, Miquel Rovira i Núria Margalef, propietaris d'una masia de turisme rural de Sant Mateu (anomenada Can Gras), van presentar ahir una denúncia als jutjats de Manresa, després d'haver recollit unes 50 signatures entre els veïns.

«Hem denunciat l'Ajuntament de Callús perquè no entenem que hagi donat el permís per a la festa», van explicar Rovira i Margalef a aquest diari. «Sentim la música tot el dia i sobretot de nit. I els perjudicats no només són els veïns, sinó també els clients de les set masies de turisme rural que hi ha a la nostra zona», lamentaven. Alguns dels afectats es troben a vint quilòmetres del macrofestival.

Consultat per Regió7, l'alcalde de Callús, Joan Badia, va explicar que l'Ajuntament va donar el permís perquè els organitzadors «tenien les autoritzacions dels Mossos i dels Agents Rurals». Segons va afegir, «la nit més sorollosa va ser la de dijous a divendres, però la nit següent van baixar el volum de la música», va dir. «Els altres anys, aquest festival no havia rebut queixes. Però no volem estar malament amb els veïns de Sant Mateu de Bages, així que ens haurem de replantejar la seva continuïtat l'any vinent», va admetre.

Els organitzadors van dir ahir que, des que van rebre les queixes veïnals, han reduït el volum de la música i que volien fer-ho encara més aquesta passada nit.