El Geoparc apropa la geologia a la societat amb activitats lúdiques

«Temps de... minerals i roques» és el títol de la proposta que fan la biblioteca Ateneu les Bases, la biblioteca del Campus Universitari de Manresa i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, conjuntament amb el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central i el Museu de Geologia Valentí Masachs. Es tracta de tot un seguit d'activitats i propostes lúdiques i culturals que tenen com a objectiu apropar la geologia a la societat i difondre l'ús dels recursos naturals.



El programa és molt variat i permet participar en propostes adaptades a diferents edats i públic: xerrades per conscienciar sobre l'ús responsable dels minerals com a recurs natural, un club de lectura, un espectacle infantil i una sèrie d'activitats experimentals i sensorials. Fins al 30 d'abril, les dues biblioteques acullen exposicions on es poden veure mostres de fòssils, minerals i roques per veure, tocar i tastar; fotografies de minerals i formes i textures de la naturalesa, entre d'altres.



Aquest cicle va tenir la seva primera edició l'any passat amb el «Temps de... matemàtiques». Enguany, des de l'organització es va decidir que seria interessant fer-ho sobre minerals i roques, i es va buscar la complicitat del Geoparc i del Museu de Geologia. El Geoparc hi col·labora econòmicament i també en l'organització d'algunes de les activitats del programa.