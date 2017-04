Sant Joan realçarà el seu llegat industrial amb visites guiades a antigues fàbriques

Sant Joan de Vilatorrada impulsarà properament un programa de visites guiades que organitzarà com a mínim un cop l'any a antigues fàbriques del municipi per donar a conèixer el seu passat industrial. Aquesta iniciativa es complementarà amb les visites teatralitzades que ja s'ofereixen actualment amb la Fira dels Embarrats.



L'objectiu és aprofitar el llegat fabril del municipi per ensenyar-lo i convertir-lo en un actiu identitari, cultural, econòmic i turístic de referència. «Volem promoure la Fira Embarrats i els actius, els valors i la història del patrimoni industrial santjoanenc», explica el regidor de Turisme, Eduard Mata, i afegeix que «tenim molt per ensenyar, i volem portar el projecte un pas més enllà i fer-lo permanent a Sant Joan».



I és que actualment ja es fan algunes visites teatralitzades en el marc de la fira, i es disposa de l'antiga fàbrica de Cal Gallifa com a principal exponent, però tot plegat es voldria potenciar amb un programa més ampli i estable de visites guiades pel municipi. Mata avança que «ja hem començat a treballar en l'elaboració de material expositiu i documental que ens permeti poder fer una visita guiada o un centre d'interpretació provisional, i properament esperem poder rehabilitar algunes zones d'aquests fàbriques per tal de condicionar-les a les futures visites».





Promoció a l'exterior



L'Ajuntament de Sant Joan vol encaixar aquesta iniciativa en la seva adhesió a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (Xatic), que el ple municipal ha aprovat recentment per unanimitat de tots els grups. La XATIC, que es va formar l'any 2006 i actualment agrupa més de 25 localitats, és l'associació que agrupa l'oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya, des de museus fins a centres d'interpretació, antigues fàbriques i mines d'arreu del territori català.



A partir de la seva inclusió a la Xatic, Sant Joan també podrà posicionar i difondre el fet industrial local (tant en l'àmbit català i estatal com a l'estranger) sota el paraigua de l'Agència Catalana de Turisme i de la Diputació de Barcelona. D'aquesta manera, per exemple, podrà participar en fires de referència en el sector del turisme com B-TRAVEL, que se celebrarà a final d'aquest mes d'abril i on la XATIC, per primer cop, disposarà de l'estand B-industrial. També se li obriran portes per participar en la fira Fitur.



En paral·lel, l'Ajuntament de Sant Joan treballa en la constitució d'una Taula de Turisme que afavoreixi la col·laboració entre els agents públics i privats.