Súria reedita unes caramelles de rècord

En Jorge Diez va anar a viure a Súria quan tenia 13 anys i ben aviat va quedar contagiat per l'ambient caramellaire del poble. «Aquí, és que tothom fa caramelles. No cal que estiguis inscrit a cap coral, ni a cap altra colla. T'ajuntes amb els teus amics i, encara que no portis la samarreta de cap color, participes a les caramelles, ho vulguis o no», expressava ahir. Per aquest motiu, ara fa sis anys, ell també va fer el pas i es va apuntar a la colla dels vermells, la dels Altatxu. «Jo ja feia anys que gaudia de les caramelles, però no activament. Al final, vaig seguir els meus amics i em vaig inscriure a la colla. Des del 2011 fins ara, he ballat gairebé cada any», assegurava ahir. «Ara, em sento les caramelles tan pròpies com si hagués nascut al poble», va concloure.





La del Jorge és una de les tantes històries personals que hi ha darrere de cadascun dels centenars de participants de les caramelles de Súria, les més multitudinàries del país. Ahir, Diumenge de Pasqua, la capital caramellaire per excel·lència va tornar a fer honor del seu nom i va reunir prop de 900 cantaires de totes les edats pels carrers del centre de la població, en vuit colles, i es va consolidar així la xifra rècord de les darreres edicions. En total, les colles van fer més de 300 actuacions de cant, música i dansa, al llarg de tot el cap de setmana caramellaire.





Enguany, a més a més, el poble estava de celebració: era la primera edició de les caramelles des que la Generalitat les va incloure al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, al mateix nivell que altres celebracions destacades com la Dansa de la Mort de Verges, el Carnaval de Vilanova i la Patum de Berga.





Súria es vestia de gala ahir per celebrar una tradició que es remunta al segle XVI, alhora que també ho feien, al mateix temps, nombrosos pobles del Bages i de la resta de la Catalunya Central. Callús, Fonollosa, Sant Vicenç, Cardona, Calaf, Avinyó, Fals, Sant Joan, Moià, Gironella, Navarcles, Santa Maria d'Oló, Sant Fruitós, Cabrianes... van ser només algunes de les nombroses poblacions que ahir van complir la tradició de Pasqua i van treure els cantaires al carrer, en un dia que va acompanyar totalment, amb un sol radiant i una temperatura primaveral.





A la capital caramellaire, Súria, les colles ja van sortir ben d'hora al carrer. Des de les 9 van omplir de cançons, danses tradicionals i de música els carrers del Poble Vell, amb la plaça Major com a centre neuràlgic. No hi faltaven els balls de bastons, els de cascavells, ni tampoc els trabucaires. Uns altres que tampoc no hi van faltar van ser els ballesters, que, amb les seves ballestes extensibles, regalaven clavells a les persones que veien passar les caramelles des del balcó.





A partir de les 11 del matí, les colles van anar baixant fins al centre urbà i van ocupar diferents zones de la plaça de Sant Joan i de la travessia principal, que va quedar tallada al trànsit com a illa caramellaire. Al llarg del matí i del migdia, el centre urbà es va omplir dels colors que identifiquen cadascuna de les colles, les del Tro Gros, La Llanterna, la colla juvenil del Foment Cultural, els grans de l'Agrupació Sardanista, els infantils de la mateixa agrupació, la infantil del Foment Cultural, la colla Altatxu i la coral Sòrissons. Totes alternaven cantades, ballades, música i, sobretot, rialles i un gran ambient de caliu i germanor. No hi faltava, com cada any, l'Ángel Alba amb la seva ruca, que des de fa 25 anys passeja cada Diumenge de Pasqua pel centre de Súria. «M'agrada sortir cada any amb la meva ruca perquè és una festa molt maca. I la gent es fa fotos amb l'animal, posa les seves jaquetes al seu llom...», somreia.





La ballada conjunta de cloenda, abans de l'hora de dinar, va omplir de gom a gom la plaça de Sant Joan. Els 900 caramellaires hi van dansar El ball dels caramellaires del Cardener, una peça tradicional que va ser interpretada per músics de les diferents colles, dirigides per Joan Pelfort. En el transcurs de l'acte de cloenda, l'alcalde, Josep Maria Canudas, va donar les gràcies a totes les persones que han fet possible l'èxit d'aquesta nova edició. Segons l'alcalde surienc, «un any més s'ha demostrat per què les caramelles de Súria són les més grans de Catalunya».





L'activitat del cap de setmana va començar Dissabte de Pasqua, 15 d'abril, amb l'acte simbòlic de col·locació de cintes als estendards de les colles, les caramelles a pagès i la trobada caramellaire del pavelló municipal d'rsports, que va acabar amb la interpretació conjunta d' El Cant del Poble, dirigit per Sílvia Vinadé, i un pilar de la colla castellera Salats de Súria. El programa del Dissabte de Pasqua va acabar amb una cercavila-xaranga a càrrec del grup Xaranga Màgic i un concert al pavelló amb Pastorets Rock i DJ Krilyn.