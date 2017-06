Un informe pericial veu contradiccions en l'obra del Nexe de Sant Fruitós

La construcció del centre cívic del Nexe a Sant Fruitós, realitzada per una UTE liderada per Grup Soler, presenta incongruències: no hi ha concordança entre algunes de les obres contractades, executades i certificades; alguns preus no s'ajusten a dret, i hi ha partides del projecte inicial que s'haurien tornat a incloure en modificacions posteriors. És el resultat de l'informe pericial que l'Ajuntament de Sant Fruitós va encarregar fa uns mesos a l'equip d'arquitectes Sarrate-Juanola per tenir més detalls sobre el procés de construcció del Nexe, investigat pel seu possible vincle amb el presumpte finançament irregular de Convergència.

Els resultats es van debatre en un ple ahir al vespre (vegeu desglossat), en què es va acordar, amb l'abstenció de CiU, traslladar l'informe als jutjats del Vendrell perquè l'incloguin en les seves investigacions en la trama del 3 %. El document no valora aquesta circumstància, però, tot i que «no s'ha disposat de tota la documentació que es va generar en l'obra», constata algunes contradiccions detectades en l'anàlisi de tot el procés constructiu del Nexe l'any 2009, quan aleshores a Sant Fruitós governava CiU.

No es fa tot el que es diu

D'una banda, l'informe conclou que les obres executades no concorden exactament amb les adjudicades, «principalment per mancances en el projecte inicial, que calia que disposés de major definició i coherència interna». Segons el pèrit, això va implicar «haver d'executar més partides i modificar-ne d'altres, ampliant o reduint alguns amidaments». Entre les incongruències, cita una relació de preus contradictoris per a unes millores en l'obra ja iniciada, que es presenten a l'Ajuntament el juliol del 2009, «i que sense conèixer el motiu, el 17 de desembre es sol·licita retirar». Una de les partides que hi consta és la d'unes guies per a unes mampares mòbils en substitució d'unes parets fixes que figuraven en el projecte inicial, per un valor de 13.306 euros. En canvi, en una acta posterior (de l'agost del 2009) s'adjunta una nova relació d'aquests preus, però ara per un valor de les guies de 22.734 euros, que és el mateix preu que després s'acabarà fent constar en un posterior projecte modificat que, a més, es presenta tot just 6 dies abans de la certificació final d'obra del Nexe, el desembre del 2009.

En aquesta mateixa línia, l'informe detecta que no concorden les obres executades amb les certificades, «perquè no es tenen presents els diferents canvis i ampliacions que es van introduint en el transcurs de l'obra», amb la qual cosa «es podria estimar un saldo de 2.713 euros desfavorables o sense cobrar per part de l'empresa adjudicatària de la construcció».

Modificacions i complements

L'obra del Nexe, inicialment pressupostada en 1.318.000 euros, va incloure (pocs dies abans de la certificació i recepció final) una modificació valorada en 35.587 euros per a la instal·lació de panells mòbils amb guies i dues portes tallafocs al soterrani. Aquest import pràcticament coincideix amb un increment del 3 % del valor inicial de les obres, i d'aquí vénen les sospites del seu possible lligam amb el finançament il·legal de CiU. Posteriorment, el gener del 2010 es va aprovar un projecte complementari d'adequació de l'entorn per un valor de 78.283 euros. En tots dos casos l'informe detecta més incongruències.

D'una banda, el projecte complementari inclouria dues partides, per a la connexió de servei d'aigua i drets d'enganxament, que ja hi havia a l'inicial, i passaria el mateix amb una de les guies del projecte modificat, si bé en aquest cas «es tracta d'una guia de característiques diferents, i es pot justificar que aparegui com a nova».

Finalment, el pèrit sosté que «el valor unitari aplicat per les guies no s'ajusta al que seria un valor de mercat l'any 2009». Se'ls aplica un preu unitari de 825 euros, «superior al que crec adequat a mercat, a l'entorn de 483 euros».