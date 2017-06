Sant Fruitós inicia l'obra per ampliar la plaça de la Vila per darrere de l'ajuntament

Sant Fruitós ha posat en marxa les obres per convertir l'espai de darrere de l'ajuntament en una nova plaça pública. Es donarà continuïtat a la plaça ja existent, però, alhora, la idea és que contribueixi a millorar determinats aspectes per tal d'aconseguir un nou espai més atractiu per a la ciutadania, amb zones de lleure que convidin a fer-hi estada. L'espai que s'urbanitza és el solar situat a la façana posterior de l'ajuntament, a tocar del carrer Padró.

L'actuació consisteix principalment a urbanitzar l'entorn amb paviment de llambordes de pedra natural, bancs de pedra granítica i la plantació de magnòlies.

A banda, també s'hi integraran elements arquitectònics històrics, com per l'estructura de voltes situades a tocar de l'edifici de l'ajuntament o una tina soterrada que pertanyia a les antigues edificacions, que es rehabilitarà i es podrà observar des de la nova plaça.

La urbanització d'aquest espai permetrà crear un flux per a vianants entre el carrer Padró i la zona de la carretera de Vic que permetrà millorar la mobilitat a peu. El projecte té un cost total de 380.000 euros i és previst que les obres durin 5 mesos.