Les inscripcions per a la Nit del Bages pel Sí es prorroguen fins aquest dimecres

Per tal de facilitar al màxim l'assistència, es prorroga un dia més el període d'inscripcions a la setena Nit del Bages, que es tancarà aquest dimecres, 14 de juny. L'acte es farà divendres a Sant Benet de Bages, a dos quarts de nou del vespre, i comptarà amb la intervenció de Pere Cardús, periodista i analista polític; Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda del Govern, i la consellera de Presidència Neus Munté, portaveu del Govern. Ja hi ha més d'un centenar d'inscrits al sopar convocat per l'ANC, l'AMI, el CCN i Òmnium Bages-Moianès

La nit es desenvoluparà en el marc d'un sopar cívic d'afirmació nacional obert a tothom, que serà presentat pel periodista Carles Claret. L'aforament és limitat i cal fer reserva anticipada fins al dia 4 de juny, mitjançant un ingrés al compte d'Òmnium a CaixaBank: ES89 2100 0747 2102 0042 0408. El preu del tiquet és de 28 euros. Més informació a bages@omnium.cat o al tel. 938726321.