El socialista Valero deixa el govern de Castellnou «decebut» amb l'alcalde, en un ple crispat

El ple de Castellnou de Bages va acabar ahir amb retrets i crits entre l´alcalde, Francesc Martínez, i els regidors d´ERC, a l´oposició. El desencadenant va ser la renúncia, ja anunciada però que no es va fer oficial fins ahir, del regidor Manel Valero, que plega del govern socialista per discrepàncies amb Martínez, i ara ha passat com a no adscrit i ha deixat el PSC en minoria. L´alcalde va reaccionar a la decisió de Valero amb atacs a ERC per la sospita que hi està al darrere, i el ple va anar pujant de to fins que el mateix alcalde va aixecar la sessió en plena discussió amb altres regidors. Alguns van abandonar ràpidament la sala.

Valero ja havia anunciat la seva renúncia a Martínez com a regidor de govern dies enrere (vegeu Regió7 de dimecres passat, 7 de juny), i es preveia que en donés les explicacions al ple d´ahir, el primer que es feia des de la seva renúncia. I així va ser. Després d´una llarga i tranquil·la sessió, va arribar el punt d´informes dels regidors, abans dels precs i preguntes, i va ser aquí quan Valero va exposar el perquè de la seva renúncia. Amb un to cordial, va recordar que feia sis anys que havia entrat al govern de Castellnou amb l´equip de Martínez, «molt orgullós que comptés amb mi», i va explicar que durant tot aquell mandat «sempre vam anar de bracet perquè ens teníem una confiança mútua», i va posar d´exemple la feina feta des del govern de Castellnou, «però que és mèrit de tots», per aconseguir que la Generalitat fes la nova escola al poble.

De cara a l´actual mandat, Valero repetia a les llistes de Martínez, com a número 3, però les relacions entre els dos han canviat «i fa poc més d´un any que per a mi no està fent d´alcalde», fins al punt que «es creu que és l´amo del poble, i per sobre del bé i del mal». El regidor assegurava ahir que «fa un any que m´ha anat arraconant i prenent responsabilitats, i m´ha tret la il·lusió», però «no m´ha pres la dignitat ni la voluntat», i assegurava que «continuaré fent les meves funcions de regidor [ara no adscrit] al servei de tots vostès».

Al seu torn, l´alcalde, Francesc Martínez, va lamentar «la falta de diàleg» que diu que hi ha hagut per part de Valero, i li va retreure que no deixi també l´acta de regidor. Més enllà d´això, Martínez va parlar d´una acció «encoberta», on veu la mà de l´oposició, que ara té majoria amb 3 regidors d´ERC, un de CiU i Valero, com a no adscrit, pels 4 del PSC. Sospita que tot plegat es tracta «d´una acció en contra de l´alcalde preparant les eleccions del 2019, o potser una moció de censura, i això ho considero un frau contra un equip de govern escollit legítimament a les urnes».

A partir d´aquí, l´alcalde va fer un repàs d´acusacions i retrets rebuts per part d´ERC al llarg d´aquest mandat, i s´hi va tornar acusant un dels republicans d´haver-se «afanyat» a legalitzar una finca, la qual cosa va crispar els ànims de polítics i del públic, i enmig de la tensió Martínez va aixecar la sessió.



Una aprovació inesperada

Al ple d´ahir ja es va deixar notar la pèrdua de la majoria del govern en una moció que presentava ERC de suport a una iniciativa ciutadana per garantir un salari digne a l´administració local.

Tot i l´absència del regidor de CiU, la moció va prosperar amb els vots afavor d´ERC i de Valero, perquè el PSC es va abstenir. L´alcalde va voler fer servir el seu vot de qualitat i votar en contra, però no valia perquè es tractava de 4 vots a favor i 4 abstencions.