ICL ja ha presentat al jutge la petició per poder abocar dos anys més al runam del Cogulló

L'empresa minera ICL ha presentat aquest dimecres al matí davant el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l´incident d´execució de sentència per demanar una moratòria fins al 2019 per poder continuar abocant al runam del Cogulló més enllà del proper 30 de juny. Com ja es preveia, el document lliurat, que segons fonts de la companyia està fonamentat amb àmplies argumentacions tècniques avalades per nombrosos experts, exposa dos àmbits principals. D´una banda, els motius de la petició, basats en el retard que ha sofert la construcció de la rampa de Cabanasses, fet que ha endarrerit el pla Phoenix a Súria, i que alhora impossibilita que ara es pugui fer un tancament i trasllat ordenat de l´activitat de Sallent.

De l´altra, i com a eix principal, l´incident d´execució detalla les quatre mesures principals que l´empresa planteja per resoldre aquest periode transitori d´uns vint mesos sense deixar d´abocar al Cogulló però reduint-ne significativament l´aportació actual.

En concret, el que es proposa és la construcció de la primera fase d'una planta de purificació de la sal a les instal.lacions de Sallent , que tractaria ja directament mineral sorgit de l´explotació sallentina. Un cop hagi acabat l'activitat a Sallent, l'empresa assegura que aquesta planta ha de ser un instrument de restauració del dipòsit salí de la Butjosa. És a dir, que en un primer moment (al llarg del període transitori) el material que entraria a la planta i que es purificaria seria l´excedent que sortís directament de l´explotació de la potassa a Sallent, mentre que, un cop hagués cessat l´activitat en aquest front el material que es tractaria ja seria de l´acumulat als runams sallentins (començant pel de la de Botjosa).

Per altra banda, ICL també preveu incrementar el triatge dins la mina fins a un 30%. De tal manera que part del residu es quedarà a dins, als forats que s'hi van fent. La resta de solucions que planteja l'empresa són portar més sal de Sallent a Súria de la que es trasllada actualment; i optimitzar l'ús del col·lector, fer servir tota la capacitat que té permesa. Amb totes aquestes mesures i amb la posada en marxa de la segona fase del pla Phoenix, l'empresa minera preveu que, l'any 2021, aconseguirà produir sense residu. I el càlcul és que al final d´aquest període transitori, si s´accepten les mesures, l´aportació al Cogulló haurà estat el 70% inferior que el que hi hauria anat a parar si es mantingués el nivell d´aportació actual.