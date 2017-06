La Catalunya Central s'acosta als 40 graus en un episodi de calor intensa per a mitjan juny

L'episodi de calor d'aquests darrers dies ha portat l'estiu abans d'hora a la Catalunya Central. Fa una setmana que les màximes no han baixat dels 30 graus en la majoria d'observatoris, i en alguns casos s'han apropat als 40, com a Oliana (37,2 graus) o Artés (37,1), sobretot des que la calor es va intensificar a partir de diumenge.

L'entrada al mes de juny ja va ser calorosa, seguint la tendència de temperatures més aviat altes per a l'època que s'han anat arrossegant tota la primavera, però la calor s'ha disparat especialment aquesta darrera setmana. A Manresa, per exemple, es va passar dels 24,2 graus de divendres als 29,7 de dissabte, i des d'aleshores no s'ha baixat dels 30 de màxima, amb valors de fins a 36 graus diumenge, o els 35,6 de dimarts i els 35,5 d'ahir. L'evolució va ser similar en el conjunt de les comarques centrals, amb una vintena d'observatoris on diumenge ja es van assolir màximes superiors als 35 graus. Poblacions del Bages i l'Anoia com Artés (amb 37,1 graus), el Pont (amb 36,2), Manresa (amb 36) o Piera i Castellbell (amb 35,2), diumenge van assolir el màxim de tot aquest episodi. En canvi, altres observatoris situats més al nord van registrar les màximes entre dimarts i ahir, com és el cas d'Oliana (amb 37,2 graus), Lladurs (amb 36,5), Organyà i Solsona (amb 36,3), Bagà (34,2) i Berga (amb 33,3).

De tota manera, la calor més intensa de tot aquest episodi es concentra a les comarques del sud i l'oest, i municipis com Artés, Oliana, Organyà, Sant Salvador de Guardiola, Fals, el Pont de Vilomara, Olesa i Martorell són els que estan tenint els registres més elevats i de forma més continuada (vegeu la taula del costat).



36 ºC a Manresa, poc habitual



A Manresa, els 36 graus de màxima de diumenge són poc habituals per a l'època, i tot i que hi ha exemples recents de valors similars en un mes de juny, normalment són registres propers a Sant Joan o fins i tot posteriors, com els 38 graus del 21 de juny del 2003, o els 36,4 graus del dia 27, el 2015, segons dades del Camp d'Aprenentatge del Bages (la Culla).

Per altra banda, la mitjana de les màximes del juny dels últims 30 anys a Manresa se situa als 28,4 graus, i enguany (amb dades d'ahir, 14 de juny) és de 30,1. Fa 2 anys va ser de 29,9. Precisament l'estiu del 2015 va ser un dels més càlids que es recorden, i en què hi va haver diverses onades de calor. La primera va començar a final de juny, i n'hi va haver més el juliol i a l'agost. A Manresa, el termòmetre es va enfilar fins als 40,3 graus el 5 de juliol i als 40 el dia 7.



Les mínimes també són altes



L'episodi d'altes temperatures també ha fet pujar les mínimes més del que és habitual aquesta darrera setmana. A Manresa, per exemple, la mitjana de les mínimes del juny des del 1990 és de 14,6 graus, i enguany se situa en 15,2. A més aquesta setmana estan sent especialment altes, fins a assolir els 17,6 graus la matinada de dimarts.

En altres observatoris, aquesta situació encara és més acusada, especialment a l'Anoia i en alguns punts del Berguedà. A Pujalt, per exemple, la mínima de dimarts va ser de 20,6 graus, molt per sobre de la mitjana de les mínimes fins i tot del juliol, que és de 16,6.

La combinació de màximes i mínimes altes fa que la temperatura mitjana també ho sigui més de l'habitual. A Manresa, ahir era de 2,6 graus, gairebé 2 per sobre de la mitjana registrada en un mes de juny des del 1970. En la darrera dècada, la mitjana del juny ha superat els 22 graus en 6 ocasions, i en canvi, entre el 1970 i el 2000 tan sols hi va haver mitjanes de més de 22 graus el 1982 i el 1994, amb 22,7 graus en totes dues ocasions.