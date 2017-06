Ernest Clotet agafa el relleu pactat a l'alcaldia d'Artés «il·lusionat» per construir present i futur

Ernest Clotet és el nou alcalde d´Artés pel que queda de mandat. El cupaire ha rellevat al republicà Josep Candàliga en un ple extraordinari aquest dijous al vespre, i d´aquesta manera s´ha donat compliment al pacte de govern entre els dos grups ara fa dos anys, i que deixava CiU a l´oposició. La idea inicial era intercanviar-se els papers, però «després de rumiar-hi molt», Candàliga ha decidit no esgotar el mandat, i al ple ha fet oficial que deixava la política per motius de feina.

Com era d´esperar, Clotet ha estat nomenat a l´haver obtingut els vots favorables dels 3 regidors cupaires i els 4 d´ERC, mentre que els 6 de CiU han votat el seu cap de files, Roger Genescà. El nou alcalde assumeix el càrrec «il·lusionat per construir l´Artés del present i el futur, i amb ganes de fer política activa i que el poble també en faci», tenint en compte que «la política no només es fa des de les institucions, sinó també des del carrer».

Clotet ha dit que arriba a l´alcaldia «en un moment clau», i ho ha resumit en tres aspectes. D´una banda, una situació econòmica «amb perspectives de millora», la voluntat política «d´iniciar el camí cap a la democràcia directa i participativa», i finalment, un context nacional «que com a municipi ens porta a comprometre´ns el cent per cent amb el dret a l´autodeterminació».

Des de CiU, a l´oposició, s´ha demanat «diàleg i consens» al futur govern encapçalat per Clotet, i els seus socis d´ERC han manifestat el desig de «seguir amb la mateixa dinàmica com fins ara de diàleg, compromís, coherència i respecte».

Un adéu després de 25 anys

El ple extraordinari de nomenament del nou alcalde ha anar precedit d´un d´ordinari en què Josep Candàliga ha exposat públicament la seva propera renúncia, ara ja com a regidor, «molt meditada» però definitiva. Es formalitzarà en un ple extraordinari dimecres, juntament amb la del regidor d´Urbanisme de la CUP Òscar Vilarasau, que també plega per motius de feina, segons han assegurat tots dos.

Candàliga s´ha acomiadat amb àmplies mostres d´agraïment al llarg dels 25 anys de vincles amb la política local, «apassionants políticament i molt enriquidors personalment». Ha dit que amb aquesta renúncia «s´acaba un cicle, però me´n vaig alleujat» per la feina feta.

Candàliga tenia clar que no es tornaria a presentar a les properes eleccions, però no va decidir fins fa uns dies que faria el pas de plegar abans d´hora. La intenció era continuar com a regidor amb el 50 % de dedicació que ja tenia ara d´alcalde, però tot i que ara no tindria tanta responsabilitat, «ser primer tinent d´alcalde també m´hauria generat feina, i ja he sacrificat la família i la casa prou temps», explicava a aquest diari. Ara s´hi dedicarà plenament, com també a la seva feina com a responsable de Recursos Humans d´una ETT, «però estic disposar a col·laborar amb el que faci falta per aquest ajuntament i per ERC».

Des de l´oposició, el portaveu de CiU, Roger Genescà, ha valorat «la gran dedicació al poble» de Candàliga, però també li ha retret «improvisació, manca de diàleg», i haver deixat «temes importants aparcats», tot i la «bona gestió econòmica». Per la seva banda, en nom de la CUP, Clotet ha dit que «entenem la teva decisió, i la respectem», però ja l´ha advertit que «no et deixarem marxar del tot», i s´ha acomiadat del fins ara alcalde amb un «gràcies, i despenja el telèfon».

Candàliga va entrar com a regidor a l´Ajuntament d´Artés el 1992 en substitució d´un regidor del Grup Unitari, i des d´aleshores s´hi ha mantingut fins ara, amb dues etapes com a alcalde, del 2003 al 2007, i del 2011 al 2017 (i amb un partit vinculat a ERC des del 2003). També ha estat conseller i president comarcal.

Al ple de dimecres es farà oficial la renúncia de Candàliga i de Vilarasau, i es presentaran les credencials perquè Marisa Trullàs, d´ERC, i Anna Sànchez, de la CUP puguin mentrar com a regidores al proper ple ordinari del juliol.